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La salud del papa León XIV: "Noche tranquila" y una "recuperación normal"

El Vaticano informó que el papa León XIV pasó una “noche tranquila” y desarrolla una recuperación postoperatoria normal en cuanto a su salud.

14 de octubre 2026 · 17:23hs
La salud del papa León XIV pasó una noche tranquila y una recuperación normal. 

La salud del papa León XIV pasó una "noche tranquila" y una "recuperación normal". 

El papa León XIV pasó una “noche tranquila” y desarrolla una recuperación postoperatoria normal, tras haber sido operado el martes por la tarde en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma para extirparle un adenocarcinoma del pulmón derecho, informó el parte de su salud enviado por el Vaticano.

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La salud del papa León XIV

En un comunicado difundido en la tarde de este miércoles por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Dr. Luigi Carbone, director del Departamento de Salud e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica que realizó la operación, anunciaron que el Santo Padre se sometió a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax necesarios tras la operación.

“Los resultados confirman una recuperación postoperatoria normal: los valores se encuentran dentro del rango normal para el tipo de cirugía realizada”, reportó el diario Corriere Della Serra.

“El Papa -añade-, realizó fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación. Ha retomado su dieta habitual, desayunando y almorzando!. Su recuperación, por lo tanto, transcurre según lo previsto”.

Ya a primeras horas de la mañana, la Oficina de Prensa de la Santa Sede anunció a través de Telegram que el sumo pontífice, de 71 años, había pasado una “noche tranquila”.

Por otra parte, en cuanto a su estancia hospitalaria, por ahora, la duración anunciada es de “aproximadamente una semana”.

El Papa está acompañado por quienes ya lo asisten diariamente en el apartamento papal. Al despertar, se mostró inmediatamente alerta y orientado, y, como declaró a la prensa el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, “al regresar a la habitación pidió la cena. El Papa está de buen ánimo”, añadió Bruni.

Salud Papa León XIV
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