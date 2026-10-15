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Dólar: el blue bajó a 1.545 pesos, el oficial se mantuvo estable y subió el riesgo país

El dólar blue bajó a 1.545 pesos y el Banco Nación mantuvo la venta en 1.535 pesos. Los financieros operaron mixtos y el riesgo país superó los 620 puntos.

15 de octubre 2026 · 18:25hs
Dólar: el blue bajó a 1.545 pesos

Dólar: el blue bajó a 1.545 pesos, el oficial se mantuvo estable y subió el riesgo país.

El mercado cambiario argentino cerró este jueves 15 de octubre con movimientos moderados en las distintas cotizaciones del dólar. Mientras el tipo de cambio oficial se mantuvo estable en las pizarras del Banco Nación, el dólar blue retrocedió cinco pesos y las cotizaciones financieras mostraron resultados mixtos. En paralelo, los bonos soberanos volvieron a registrar pérdidas y el riesgo país se mantuvo por encima de los 620 puntos básicos.

La jornada estuvo marcada por una relativa estabilidad cambiaria, que contrastó con las dificultades de los activos argentinos para recuperar terreno en los mercados financieros. El contexto internacional, especialmente la evolución de las tasas de interés de Estados Unidos, continuó condicionando las decisiones de los inversores.

El dólar blue retrocedió y el oficial no registró cambios

El dólar oficial finalizó la jornada en el Banco Nación a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, sin modificaciones respecto del cierre anterior.

Por su parte, el dólar blue bajó cinco pesos y terminó en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta. La cotización informal registró una caída del 0,32% y quedó apenas diez pesos por encima del precio de venta del Banco Nación.

De esta manera, la diferencia entre ambas cotizaciones minoristas se ubicó en aproximadamente el 0,65%, lo que refleja la reducida distancia entre el mercado formal y el informal.

En el segmento mayorista, el dólar avanzó un peso y se ubicó en torno de los $1.514, según los valores difundidos durante la jornada. El movimiento representó una suba cercana al 0,07% respecto del cierre anterior.

La cotización mayorista continúa operando dentro del esquema de bandas cambiarias establecido por el Banco Central, lejos del límite superior previsto para octubre.

Qué pasó con el dólar MEP y el contado con liquidación

Las cotizaciones financieras exhibieron diferencias según los instrumentos y las fuentes de referencia utilizadas.

El dólar MEP, también conocido como dólar Bolsa, terminó en $1.539,43 para la venta, de acuerdo con el relevamiento de El Litoral. Esta referencia mostró un incremento del 0,19% durante la jornada, equivalente a $2,93.

Por su parte, el contado con liquidación (CCL) se ubicó en torno de los $1.618,76 en el relevamiento de iProUP, con una suba de $0,95 respecto de la referencia anterior.

Estas cotizaciones pueden presentar diferencias entre plataformas debido a los títulos utilizados para calcularlas y al momento en que se realiza cada relevamiento.

El dólar MEP permite adquirir divisas mediante operaciones con títulos negociados en el mercado local, mientras que el contado con liquidación se utiliza para obtener dólares mediante operaciones con valores negociables y transferirlos a cuentas del exterior.

En tanto, el dólar tarjeta se ubicó alrededor de los $1.989, según las referencias difundidas durante la jornada.

Los bonos volvieron a caer y aumentó el riesgo país

A diferencia de la relativa tranquilidad del mercado cambiario, los activos financieros argentinos atravesaron otra jornada complicada.

Los bonos soberanos en dólares continuaron bajo presión, en un escenario de mayor cautela internacional y dificultades para recuperar las pérdidas acumuladas durante las últimas ruedas.

El riesgo país, indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia entre los rendimientos de la deuda argentina y los títulos del Tesoro estadounidense, superó los 620 puntos básicos durante la jornada.

Según los registros difundidos durante el día, el indicador llegó a tocar los 640 puntos por la mañana y posteriormente retrocedió hasta la zona de los 623 puntos. Estos valores corresponden a registros intradiarios y no deben interpretarse como una cotización definitiva de cierre.

El deterioro de los bonos se produjo en un contexto internacional condicionado por la evolución de las tasas de interés estadounidenses y la menor disposición de los inversores a asumir riesgos en los mercados emergentes.

Las acciones argentinas también mostraron debilidad durante parte de la rueda, en sintonía con el comportamiento de los títulos públicos.

Las reservas del Banco Central, otro dato seguido por el mercado

La evolución de las reservas internacionales continuó siendo uno de los principales indicadores observados por los operadores financieros.

En la rueda del miércoles 14 de octubre, el Banco Central había comprado 101 millones de dólares en el mercado de cambios. Sin embargo, las reservas internacionales brutas registraron una disminución de 117 millones y finalizaron en 49.722 millones de dólares.

La diferencia entre las compras de divisas y la evolución del stock de reservas responde a que este último también está condicionado por pagos, movimientos de depósitos y cambios en la valuación de los activos internacionales.

El dato refleja que la acumulación de reservas no depende exclusivamente de las intervenciones compradoras del organismo monetario.

Para el cierre de este jueves, el mercado también seguía de cerca las operaciones del Tesoro y las condiciones de liquidez en pesos, variables que influyen sobre las tasas de interés y la demanda de cobertura cambiaria.

En ese escenario, el dólar mantuvo variaciones acotadas, mientras que la evolución de los bonos y del riesgo país volvió a concentrar buena parte de la atención financiera.

Dólar Banco Nación Pesos
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