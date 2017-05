Otra pugna del PAMI tiene en vilo a 200.000 jubilados entrerrianos

Una nueva pugna entre el Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados (Inssjp)-PAMI, esta vez con los laboratorios, pone en vilo a los afiliados de todo el país, de los cuales 200.000 son entrerrianos y corren riesgo de perder la cobertura total o parcial que tienen en los medicamentos que necesitan para mantener su calidad de vida, sobre todo cuando se trata de dolencias crónicas.





El conflicto se generó luego de que el PAMI le enviara una carta documento a los laboratorios informando que rescindiría un contrato firmado hace solamente tres meses, en el que fija sus condiciones de compra de medicamentos para todo este año. Los referentes de la industria farmacéutica rechazaron la rescisión del acuerdo e intimaron al organismo a saldar la deuda que tiene con los laboratorios por 952,7 millones de pesos "a más tardar esta semana". El plazo para una renegociación se cumple mañana y hasta ahora no hubo respuestas.









Frente a un tema tan sensible –en un contexto crítico también con cambio de modelo prestacional y problemas en clínicas y sanatorios– en el que las personas de la tercera edad terminan siendo las afectadas, desde la UGL XIV Paraná prefirieron llamarse a silencio y no dar explicaciones sobre la situación. Su titular, Julio Barci, hizo saber que no estaba interesado en brindar explicaciones.









Mientras tanto, el tiempo corre y en las farmacias aguardan una definición y hay quienes manifestaron su preocupación por los inconvenientes que pueden suscitarse, ya que los laboratorios advirtieron que de no llegar a un acuerdo, mañana dejarán de aceptar y procesar recetas de medicamentos que hayan sido dispensados a beneficiarios del Inssjp. Y anticiparon que "responsabilizan de todos los inconvenientes que pudiera generar la finalización del convenio, entre ellos, la falta de provisión de medicamentos con descuento para los afiliados, en su mayoría jubilados". Al respecto, la farmacéutica Gladys Taverna, propietaria de farmacia Moderna en la capital provincial, señaló a UNO: "Los farmacéuticos quedamos en medio del problema que tiene PAMI con la industria". En este marco, explicó: "El PAMI no puede pagar el consumo que hay hoy de medicamentos, y definió terminar de manera unilateral un convenio que firmó hace tres meses con la industria, sin ningún representante de las farmacias. Y nosotros tenemos que seguir atendiendo aunque no nos paguen".









"La postura del nuevo presidente del PAMI (Sergio Cassinotti) es la de bajar los costos como sea. Con las clínicas se vuelve al sistema per cápita, que se implementó en la década del 90 y no resultó. Y en el caso de los laboratorios, dicen que tienen que un costo muy alto. Estimo que hay una decisión política por controlar los precios de los medicamentos. Pero el control de los precios se quitó con el gobierno de (Carlos) Menem y ningún otro gobierno lo volvió a hacer", refirió.









Taverna recordó que las tres entidades que agrupan a los laboratorios, que son la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) –que nuclea a los nacionales–, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme) –que agrupa a los extranjeros– y Cooperala –la entidad que aglutina a las cooperativas— rechazaron la carta documento que recibieron el 28 de abril, por considerarla "improcedente, abusiva y contraria al principio de buena fe". La farmacéutica expresó que hasta ayer no hubo ninguna respuesta por parte de PAMI y expresó: "Sucede que el medicamento es un bien social, los jubilados son lo más débil que tenemos en la sociedad, junto con los niños, y nosotros debemos poner la cara para decirles que no los podemos atender con recetas de PAMI".









Cabe recordar que los desacuerdos entre la obra social y sus prestadores son recurrentes: además de las desavenencias con los laboratorios y las farmacias, también clínicas y sanatorios manifestaron su malestar porque hasta el 1 de mayo PAMI les pagaba por prestación y ahora definió pasar a un sistema capitado, abonando una suma fija a cada clínica para cubrir una determinada cantidad de afiliados estipulada de antemano. Esto provocó incertidumbre en el sector y en colegios profesionales de la provincia y del país y hubo suspensiones en la atención, tal como publicó UNO días atrás.













La respuesta de los laboratorios al Instituto













Tras recibir la carta documento con fecha 27 de abril informando la rescisión del convenio firmado tres meses antes, las entidades que nuclean a los laboratorios le enviaron una nota al actual director ejecutivo del PAMI, Sergio Cassinotti, donde señalan que no existen motivos para rescindir el contrato, dado que en el acuerdo firmado el 27 de enero por el entonces titular de la obra social de los jubilados y pensionados, Carlos Regazzoni, se contempló el presupuesto económico financiero del Instituto, la situación económica vigente en el país, las proyecciones actuales de consumo y las condiciones económico-financieras de los laboratorios. En ese marco, expresan que "es insostenible afirmar que en solo tres meses dichas condiciones hayan cambiado de manera que pueda ocasionar un desequilibrio".



A nivel nacional, se hizo trascender que PAMI responderá la nota de los laboratorios y que continuará con el diálogo.



La obra social de los jubilados y pensionados tiene un déficit mensual de 900 millones de pesos que Cassinotti apunta a reducir, en parte, con un nuevo convenio con la industria farmacéutica, además de un cambio en el contrato con los sanatorios y clínicas que atienden a sus afiliados.



En medio de las negociaciones y los conflictos, los damnificados terminan siendo los afiliados, muchos de los cuales padecen enfermedades crónicas y serios problemas de salud que no pueden afrontar con las magras jubilaciones que perciben y precisan imperiosamente contar con una cobertura.