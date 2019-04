Mónica Farro denunció terribles golpizas por parte de su ex Jorge "Negrito" Luengo, productor de Tinelli

No es la primera vez que lo cuenta, pero nunca lo había hecho con semejante nivel de detalle. La vedette Mónica Farro volvió a acusar públicamente de golpeador y maltratador a Jorge "Negrito" Luengo, productor de ShowMatch y La Previa del Show, e hijo de Jorge Luengo, fotógrafo histórico de la productora de Marcelo Tinelli.

Mónica Farro estuvo en pareja con el hombre entre 2008 y 2012, más allá de que él "se acostaba con 50 mujeres más", según ella.

"Yo a él nunca le fisuré nada, ni le rompí un diente ni lo desmayé a golpes jamás, cosas que yo sí viví: yo limpiaba mi sangre de las paredes, mi sangre", dijo la uruguaya, definiendo a Luengo como un ser "muy celoso".

"Esa persona, error mío, me prohibió hablar con el padre mi hijo cuando yo tenía una relación excelente, pero él no soportaba que yo hablara con el padre de mi hijo. Y yo le hice caso en todo, me vestía de la forma que él quería, cuando caminaba miraba el piso y si no venía una piña atrás, yo no la pasé bien", aseguró la vedette.





En esta radiografía del horror, y ante la consulta de Moria Casán que la estaba entrevistando, Farro relató: "Después de las palizas que él me daba, después venía a ponerme hielo, a curarme, a consolarme a sostenerme, a pedirme perdón".