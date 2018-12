Felipe Fort le donó 420 dolares a Rubius y le contó la historia de su familia

Felipe Fort, el hijo adolescente de Ricardo Fort, hizo su primer gasto ostentoso. Le regaló 60 mil bit (unos 500 dólares) a El Rubius, uno de los youtubers más famosos del mundo, para jugar una partida de Fortnite con él. El teen se dio un gusto personal: al igual que tantos otros de su edad, es fanático de este español que tiene 33 millones de suscriptores en su cuenta.





El insólito intercambio se dio el sábado por la noche. Felipe sorprendió a El Rubius con su generosidad. "¿A tu familia le parece bien que me mandes tanto dinero? No sé si es legal todo esto que estamos haciendo. Es la primera vez que me pasa algo así en la vida", comentó el youtuber entre risas.





Embed Felipe Fort dono 700 dólares a un you tube(1): https://t.co/57K4ihYywc vía @YouTube — nahuel dominguez (@nahuelmiramar27) 7 de diciembre de 2018



Felipe no pudo ocultar su costado fan. "No puedo creer esto, bo...". Después, para fundamentar su acceso a esa cantidad de dinero, contó algunos detalles de su historia familiar. Explicó que la plata la obtuvo de una extensión de una tarjeta de crédito, lo que no convenció a El Rubius.