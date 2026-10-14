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El Club Atlético Estudiantes despide a Carlos Dalurzo, un atleta olímpico que dejó su huella

Estudiantes lamentó el fallecimiento del destacado mediofondista, fue campeón Sudamericano de los 800 metros en Lima y participó de los Juegos de Múnich 1972.

14 de octubre 2026 · 22:12hs
Carlos Dalurzo

Gentileza club Estudiantes

Carlos Dalurzo, un gran deportista de Estudiantes.

El Club Atlético Estudiantes (CAE) de Paraná despidió con profundo pesar a Carlos Dalurzo, destacado atleta que marcó una época en la historia deportiva de la institución y dejó su nombre ligado al atletismo entrerriano y argentino. A través de un emotivo homenaje, el club recordó su trayectoria, sus principales conquistas y el vínculo que mantuvo con la entidad durante gran parte de su vida.

Bajo el título “Carlos Dalurzo, un olímpico y su llama eterna”, Estudiantes evocó a quien fuera uno de sus principales representantes en las décadas de 1960 y 1970, cuando desde muy joven comenzó a competir con la camiseta albinegra en distintas especialidades del atletismo.

Durante su carrera fue acompañado inicialmente por el profesor Lalo Martínez y, posteriormente, entrenado por el legendario Ubaldo Ibarra. Su talento, dedicación y esfuerzo le permitieron destacarse en competencias locales, nacionales e internacionales, además de integrar la selección de Entre Ríos y representar a la Argentina.

De Estudiantes a los Juegos Olímpicos

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó en 1971, cuando obtuvo la medalla de oro en los 800 metros del Campeonato Sudamericano de Mayores disputado en Lima, Perú. En esa misma competencia consiguió la medalla de plata en la posta 4x400 metros, resultados que consolidaron su lugar entre los principales exponentes argentinos de la disciplina.

Sus actuaciones le permitieron alcanzar la nominación para participar de los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, una distinción que representó uno de los hitos de su carrera deportiva.

La institución también recuperó fragmentos de su Libro del Centenario, en el que se repasan algunos de los logros más importantes de Dalurzo. En 1970 se consagró campeón argentino de menores en los 800 metros y, al año siguiente, protagonizó una actuación sobresaliente en el Torneo Nacional Juvenil, donde obtuvo cinco medallas en pruebas de 400, 800 y 1.500 metros, 1.500 metros con obstáculos y la posta 4x400.

En 1971 también conquistó el Campeonato Nacional de Mayores en los 800 metros. Por ese destacado año deportivo recibió el Premio Olimpia de Plata y la distinción Revelación, otorgada por la revista que reconoció su proyección y sus resultados.

El recuerdo de una vida ligada al deporte

La noticia de su fallecimiento generó una profunda tristeza en el Club Atlético Estudiantes, que destacó el significado de su figura para la historia de la institución y para quienes compartieron con él su pasión por el atletismo.

“ Nunca es fácil decirle adiós a una persona tan significativa y querida cuya vida estuvo siempre ligada de una manera u otra al deporte del Club Atlético Estudiantes”, expresó la entidad en su despedida.

Además, el club compartió fotografías aportadas por la familia para acompañar el homenaje y mantener vivo el recuerdo del atleta.

En el mensaje final, Estudiantes envió un abrazo afectuoso a sus hijos Daniela, Carolina y Carlos, y a Liliana, madre de ellos.

Carlos Dalurzo deja el recuerdo de una trayectoria construida a fuerza de talento, disciplina y compromiso, con una huella que trascendió las pistas y quedó para siempre en la memoria del deporte entrerriano.

“Hasta siempre, Carlos”, fue la despedida del Club Atlético Estudiantes para uno de sus atletas olímpicos, cuya llama, como expresó la institución, seguirá encendida en su historia.

Estudiantes Atleta Huellas Paraná
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