Paritarias en ojotas y con barbijo

Son muchos los desafíos que deberá enfrentar el gobierno provincial en el comienzo de un nuevo año de gestión. Además del manejo de la pandemia, que seguirá siendo una de las prioridades, la negociación de las paritarias con los gremios estatales volverá a estar en el centro de la escena. La realidad indica que el salario de los trabajadores sufrió un derrumbe por el efecto de la inflación y por la propia depreciación de la moneda. En el complejo escenario que impuso la emergencia sanitaria, la discusión por la actualización salarial viene siendo postergada desde hace varios meses. En efecto, dicha problemática estuvo en la agenda de las organizaciones gremiales, y en rechazo a la falta de convocatoria se realizaron medidas de fuerza. Pero el Gobierno no se apartó de su postura de mantener el equilibrio en las finanzas provinciales, incluso corriendo el riesgo de abrir un frente de conflicto con los sindicatos. En cierta medida pudo ganar tiempo otorgando un aumento por decreto para empleados y jubilados que se terminó de pagar en diciembre de 2020. Se pagó una suma fija a cuentas de paritarias de 4.000 pesos para aquellos agentes cuyo salario nominal no supere los 35.000 pesos; 3.500 pesos para los que no cobran más de 35.000 pesos y menos de 55.000 pesos; y 3.000 pesos cuando el salario nominal sea mayor a 55.000 pesos y menor o igual a 120.000 pesos.