Inquilinos de Colón sin solución a su problema habitacional

Este martes el Concejo Deliberante de Colón trató en comisión un proyecto formulado por vecinos para declarar la emergencia habitacional que se vive en la localidad. No obstante, no se habría podido llegar a una solución efectiva para la problemática. Francisco Trabichet, el ciudadano que encabeza a los colonenses autoconvocados, expresó a UNO su decepción tras la fallida reunión: "Estamos tristes, decepcionados, frustrados y desesperados".

"Asistimos a la reunión pero, desde el punto de vista de la Municipalidad, esta problemática no tiene solución, por lo que 150 familias de Colón van a quedar en la calle para fin de año" , indicó Trabichet y comentó: " Solamente se planteó la entrega de terrenos por inscripción en noviembre y que en diciembre o principio de 2024 se podría acceder a ellos. La Municipalidad no nos dio la posibilidad de nada y, de alguna manera, nos dijeron que no se puede ir contra las inmobiliarias o la propiedad privada y nunca tratamos de hacer eso, pero también entendemos que no podemos seguir así" . En este sentido el vecino remarcó que, actualmente, hay familias en la ciudad que deben dormir en carpas en campings, en iglesias, hogares solidarios o locaciones similares por no conseguir alquiler .

CRISIS HABITACIONAL EN COLÓN 2.jpg

"Cuando se nos pidió la presencia en la reunión pensamos que nos dirían que le habían encontrado la vuelta o una solución, pero no se pudo. Supuestamente, no tienen ni las herramientas ni las facultades para resolverlo, tampoco tendrían posibilidades de generar una ordenanza, sólo pueden declarar la emergencia habitacional que no cambiaría nada. La única salida sería que la provincia gestione terrenos fiscales de la ciudad en forma inmediata para las familias en este problema", agregó el vecino.

En esta línea, Trabichet comentó a UNO que no tienen a ciencia cierta una cifra exacta de las familias afectadas en total pero "cuando se abran las inscripciones para los terrenos en noviembre se verá la gravedad del asunto" y advirtió: "La ciudad se va a desbordar, pero no quisieron o pudieron ayudarnos". Finalmente indicó: "Cuando una familia está desesperada y el Estado te da la espalda, es capaz de hacer cualquier cosa. Espero que la gente sea lo más pacífica posible, pero que no haga disturbios, aunque no puedo asegurar que esto no vaya a pasar. Tratamos de hacer las cosas pacíficamente, evitando el conflicto, pero no se pudo".

"Este es un problema que viene hace cuatro años, por lo menos"

Según Francisco, las problemáticas para alquilar en Colón tiene larga data y en los últimos meses se complejizó a raíz de la crisis económica, la llegada de extranjeros a la ciudad que abonan alquileres en dólares y la falta de oferta. Por este motivo, el colonense de 30 años decidió formar un equipo de trabajo con más vecinos en la misma situación para declarar la Emergencia Habitacional y, así, buscar una solución a esta problemática urgente.

"Tanto los turistas como extranjeros vienen a Colón con la finalidad de habitar, pero pagan entre 200 y 300 dólares y a nosotros (los locales) nos ponen el mismo monto en pesos, es decir, 200.000 pesos de alquiler y esto equivale a nuestro sueldo. Hoy hay 150 familias en riesgo de desalojo", había manifestado el vecino a UNO.

La reforma de la Ley de Alquileres.jpg La reforma de la Ley de Alquileres no conformó a todos los sectores Archivo UNO

En la iniciativa que presentaron a través de la Banca Ciudadana se buscaba implementar, entre otros puntos: “Implementar una reducción de 80% del impuesto inmobiliario en toda vivienda cuyo propietario decida alquilar en forma permanente”, “disponer de los inmuebles que estén registrados en el Banco Municipal de Tierras y los que se registren a futuro conforme a la ordenanza 28/2022 por el plazo de un año (...) para aplicar a loteos que serán vendidos a inquilinos que necesiten disponer de ellos”, “declarar la emergencia habitacional en la ciudad de Colón, por el término de un año, con opción a extenderlo por el tiempo que el Concejo Deliberante considere necesario”, “no se permitirá la emisión de alquileres turísticos de ningún tipo, salvo en los casos que los mismos ya hayan estado habilitados por al menos dos años a partir de la promulgación” y “establecer que el Departamento Ejecutivo Municipal que arbitre los medios necesarios para proceder a la inspección, clausura y emisión de las infracciones que correspondieran a todo aquel alojamiento turístico no habilitado promocionado por aquel medio, incluso las redes sociales”.

"Esta es una problemática que viene hace cuatro años, por lo menos. Está bien que extranjeros vivan acá porque traen economía, dólares y mueven el peso porque hacen consumos, pero la contraparte es que ocupan lugares a un precio que no podemos competir. Podemos convivir, pero el problema es que si hay sobrepoblación y no hay cupos de casas, no se puede", había expresado Francisco y agregó, "No se respeta al colonense, entrerriano ni argentino".