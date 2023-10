Colón: buscarán declarar la Emergencia Habitacional

“Colón es una ciudad fronteriza y, recientemente, se experimentó una gran llegada de extranjeros. En este marco el propietario del lugar donde alquilo me envió un mensaje diciéndome que tenía que irme, porque a él le convenía más alquilar a uruguayos o turistas” , relató Trabichet en diálogo con UNO . A raíz de esta situación, el colonense dio cuenta que no sólo él atravesaba el mismo problema: “Se formó un grupo de personas, armamos un proyecto de ordenanza, lo presentamos a la Banca Ciudadana y el próximo martes será tratado en comisión en conjunto con dos iniciativas, correspondientes al oficialismo y la oposición del Concejo Deliberante” .

CRISIS HABITACIONAL EN COLÓN.jpg

Francisco detalló que el proyecto que los vecinos buscan aprobar es la declaración de la Emergencia Habitacional, ya que lo consideran una problemática integral que atraviesa además lo económico y social. “El problema es que tanto los turistas como extranjeros vienen a Colón con la finalidad de habitar momentánea o permanentemente la ciudad. La contraparte es que los extranjeros pagan entre 200 y 300 dólares y a nosotros nos ponen el mismo monto en pesos. Nos piden 200.000 pesos de alquiler, otros 200.000 de depósito y 200.000 en honorarios de la inmobiliaria y el problema es que esto no equivale a nuestro sueldo y hoy alrededor de 150 familias están en riesgo de desalojo”.

El proyecto de los vecinos

En la iniciativa presentada por los vecinos, a la que accedió UNO, se propone “implementar una reducción de 80% del impuesto inmobiliario en toda vivienda cuyo propietario decida alquilar en forma permanente”. En esta línea, se planteó “disponer de los inmuebles que estén registrados en el Banco Municipal de Tierras y los que se registren a futuro conforme a la ordenanza 28/2022 por el plazo de un año (...) para aplicar a loteos que serán vendidos a inquilinos que necesiten disponer de ellos”.

Asimismo, el sexto artículo incentiva a “declarar la emergencia habitacional en la ciudad de Colón, por el término de un año, con opción a extenderlo por el tiempo que el Concejo Deliberante considere necesario” y, mientras rigiera esta medida, “no se permitirá la emisión de alquileres turísticos de ningún tipo, salvo en los casos que los mismos ya hayan estado habilitados por al menos dos años a partir de la promulgación”, así como “establecer que el Departamento Ejecutivo Municipal que arbitre los medios necesarios para proceder a la inspección, clausura y emisión de las infracciones que correspondieran a todo aquel alojamiento turístico no habilitado promocionado por aquel medio, incluso las redes sociales”.

Ley de Alquileres.jpg

Consultado por los proyectos presentados por el oficialismo y la oposición sobre esta problemática, Francisco comentó: "No son muy diferentes al nuestro, si bien son mejor elaborados porque ellos tienen más herramientas y facultades, porque esa es su profesión y nosotros somos vecinos que presentamos esta iniciativa porque pasamos por una emergencia habitacional, económica y un desborde en la población".

"La gente está desesperada y hace lo que puede para sobrevivir"

En el caso de Francisco, él alquilaba un espacio que consiguió "gracias a conocidos, pero el propietario no quería hacer contrato así que hizo un comodato que, tengo entendido, es ilegal". En este sentido agregó que lo aceptaron como inquilino ya que sólo tiene a su hijo, un bebé de dos años, tres veces por semana: "Si conviviera con él a tiempo completo no me habrían aceptado porque no reciben a personas con hijos o familias porque para ellos, supuestamente, son un problema". "Un día el propietario me dijo: 'Francisco no te voy a renovar porque te cobro 50.000 pesos, pero a un extranjero le puedo cobrar entre 150 y 200.000 pesos y, si viniera un turista, alcanzo a recibir entre 25.000 y 30.000 pesos por día, es matemática' y tiene razón", comentó el joven a UNO. Actualmente el colonense tiene menos de dos meses para hallar un nuevo lugar para vivir y si bien cuenta con buenas referencias, aún no encontró un nuevo espacio.

"Este es un problema que viene hace cuatro años por lo menos. Está bien que vengan a vivir acá porque traen economía, dólares y mueven el peso porque hacen consumo, pero la contraparte es que ocupan lugares a un precio que no podemos competir. Básicamente lo que tratamos de plasmar es que podemos convivir, pero el problema es que si hay sobre población y no hay cupos de casas, no se puede", reflexionó Trabichet.

Edificio Departamentos Vivienda Alquiler.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Otro problema que planteó Francisco es que en Colón hay un consumo importante de combustible, tanto de nafta como de gasoil: "Hoy por hoy, en las estaciones, se abren las estaciones de servicio a las seis de la mañana y para las 11 ya no hay más combustible, porque muchas personas cruzan a Argentina para comprar. Vienen con el tanque vacío y lo llenan todos los días. Eso es bueno para el propietario de la EESS, pero para el resto de la ciudad es malo, porque perdés movilidad. No se respeta al colonense, entrerriano ni argentino". Además, acotó que en los grandes supermercados " no se encuentran los principales productos de la canasta básica, como aceite, azúcar, leche o sal. Esto lo compran y lo llevan a su país porque pueden pasar hasta 15 kilos e incluso se ve que en las farmacias hay sobre compra, pero no sabemos si es consumo interno en Colón o se traslada a Uruguay".

CRISIS HABITACIONAL EN COLÓN 3.jpg

"La situación es muy complicada para mí que tengo tres trabajos, pero es aún peor para quienes tienen un solo trabajo o son jubilados. Tenemos gente y familias viviendo en la calle. Empezamos a ver familias revolviendo basura, juntando cartón o latas, chicos pidiendo o limpiando vidrios. La gente está desesperada y hace lo que puede para sobrevivir, se está yendo de las manos y necesitamos que nos ayuden a poner un límite a esto", agregó Francisco.

Hoy el grupo "Hogar para Todos" en Facebook cuenta con 1 60 miembros en el que se busca contención y colaboración ante situaciones urgentes donde la gente necesita un lugar para alquilar y asegurarse un techo bajo el que dormir, así como seguridad para sus hijos o seres queridos. Además, los vecinos difunden pedidos solidarios para quienes deben mudarse y no cuentan con elementos como muebles o indumentaria.