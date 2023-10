Gualeguaychú: evacuaron a dos familias por la crecida del río

En ese sentido, agregó: “Estamos expectantes momento a momento de que pueda cambiar la situación climatológica". Tras confirmar los primeros evacuados, el funcionario solicitó "a la sociedad que no circule por zonas inundables, a fin de mantener las calles libres para el caso de tener que socorrer a los vecinos que se encuentran más cercanos al río”.

Finalmente, desde el municipio se indicó que el río Gualeguaychú, medido en el puerto local, comenzó a crecer constantemente desde el domingo experimentando un pico -a las 10 de este lunes- con 3,64 metros. Para este martes el agua se acercó a los 4 metros.

Crecida rio uruguay Gualeguaychu.jpg La crecida del río Uruguay comenzó a afectar Gualeguaychú.

Colaboración

Por su parte, el área de Salud municipal solicitó especial colaboración a toda la población en "no ingresar ni permanecer en el agua de inundación a aquellas personas que no se vean afectadas por este fenómeno o que no cumplan función específica en el área afectada".

La solicitud tiene fundamento en la necesidad de prevenir enfermedades provocadas por el agua de inundación, especialmente las enfermedades de piel, picaduras de insectos y otras graves como la leptospirosis; evitando así sufrir innecesariamente consecuencias sanitarias en la población.

Por último, se recordó que todas aquellas personas que necesiten de la asistencia de la Municipalidad de Gualeguaychú por la crecida del río deberán comunicarse al 103, teléfono habilitado las 24hs. para tal fin.