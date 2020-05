Los sectores postergados de Concordia son actualmente muy requeridos ante la falta de un plato de comida. La iglesia de Gruta de Lourdes es uno de los puntos referentes de la zona sur y donde a diario cientos de personas llegan al mediodía a buscar su almuerzo. En tiempos de pandemia el merendero ha tenido un importante crecimiento y hoy por hoy brinda la asistencia a 400 personas de lunes a viernes, mientras que implementaron un servicio de alimentación los sábados por la noche.

“Todos estamos al tanto de esta problemática económica y ello repercute en la cuestión de alimentación en los sectores más carenciados. Son muchas las personas que se acercan aquí, como en otros lugares. Son muchas las personas que tenemos, son cerca de 1.000 las que están viniendo los sábados por la noche para llevarse un plato de comida”, indicó a LT 15 Radio del Litoral el padre Daniel Petelín.

Recientemente las autoridades de la parroquia firmaron un convenio con el municipio para asistir alimentariamente a las familias que se ven afectadas por los efectos económicos y laborales derivados de la emergencia sanitaria. “Vamos a abrir un comedor en el barrio ex-Aero Club en la Capilla San Andrés. Será al mediodía, asistirá a 150 personas y es otro modo de poder ayudar”, manifestó.

El párroco contó que el peregrinar de personas es todos los días para intentar conseguir algún alimento y llevarlo a sus hogares. “Agradezco a tantas personas y grupos por donar tantos alimentos. Quienes podemos quedarnos en casa es bueno, porque es señal de que podemos comer, pero hay gente que debe salir forzosamente porque no tienen alimentos y buscan por todos lados”, dijo.

Entre las prioridades a la hora de la demanda que tiene el comedor, Petelín enumeró: “Lo que más necesitan es leche en polvo, azúcar, yerba, y quizás es lo que menos recibimos. Fideo y arroz es lo que más se recibe. Muchas veces se necesitan pañales porque está dentro de las necesidades de las mamás. De todos modos, cualquier tipo de alimento es bienvenido. Incluso se puede llamar a la Gruta y nosotros lo vamos a buscar, llamando al 4215690”.

Debido a la cuarentena obligatoria, desde la iglesia de la zona sur de Concordia se implementó un albergue para personas en situación de calle. “Alquilamos una casa y hay 16 jóvenes desde que comenzó la cuarentena. El centro que tenemos para los jóvenes con adicciones sigue funcionando solo como comedor, ya que no está permitido toda actividad grupal”, contó. En cuanto a la casa de los abuelos que alberga a 14 personas, Petelín indicó: “No se reciben visitas en todo este tiempo por la pandemia, están bien. Están encerrados con todas las dificultades, porque no se les permite ir afuera. A los abuelos que les gustaba ir a ver el tren, no lo pueden hacer porque estamos cuidándolos. No permitimos el ingreso de los familiares que van voluntariamente a colaborar, sino que solo trabaja el personal habitual”.

Asistencia del Regimiento

En el marco de la pandemia el municipio firmó un convenio con autoridades militares a través del cual el gobierno local abastecerá de los alimentos para que el Regimiento de Caballería Tanques 6 Blandengues, elabore 200 raciones de comidas diarias en distintos barrios.