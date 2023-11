Se estrena la obra Los monstruos en la Casa de la Cultura

La sinopsis de la obra tiene dos personajes centrales, como lo cuenta su directora. Los protagonistas tienen hijos con cualidades únicas, que los separan de la media, ¿o es solo una percepción de sus padres? La dupla acepta que los suyos han tenido algunos problemas de conducta, que no hacen amigos fácilmente y que casi nunca los invitan a los cumpleaños. Desde una posición paternalista la obra plantea la protección de sus hijos de un mundo que consideran monstruoso y se pregunta: ¿Es así?¿Quienes son los monstruos?

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Casa de la Cultura (@casadelaculturaer)

La paranaense explica que al volver a la ciudad se encontró con la necesidad de gestar un espacio en donde confluyan diferentes tipos de artes pero que habiten un solo lugar. A raíz de esta necesidad surgen diferentes ideas: “Además de fomentar el teatro independiente, queremos brindarle a la gente un espacio que está construyéndose en Oro Verde pero que aún no está listo. De a poco queremos dar a la gente un lugar para que quien quiera hacer comedia musical, la haga”.

“Sabemos lo que es estar de casting en casting, hacer filas y las distintas fases. Brindamos la posibilidad de que, si bien no somos de renombre en calle Corrientes, sepan que sí está la oportunidad de que puedas hacer la obra para la que no quedaste en un casting pero de forma totalmente independiente” aclaró ilusionada y enfatizó:

“Sabemos que esta profesión es más ‘no’ que ‘sí’, entonces continuamente peleamos con la frustración. Nos despertamos, hicimos un click y nos preguntamos: ¿Qué pasa si nos empezamos a mover y crear un contenido y damos a la gente una oportunidad que otros nos brindaron en su momento?”.

los mosntruos.jpg Los Monstruos se presenta en La Casa de la Cultura

La productora menciona que no solo no hay espacios donde confluyan las artes sino que además existe una carencia de lugares que se puedan alquilar para ensayar baile, canto, teatro en donde se puedan realizar todas las actividades en un mismo lugar. En vista de esta situación surge la posibilidad tanto de proyectar o generar el lugar de ensayos sino de construir físicamente el mismo.

“El espacio todavía está en construcción y todavía no damos información porque, con la economía, vamos y venimos pero esperamos que para el año que viene ya esté listo para usarse. La idea, además de alquilar el salón, es brindar clases de comedia musical: una hora de canto, otra de baile y otra de actuación. Allí nos acompañará una coach vocal para vocalizar y ensayar las canciones de la obra que se expondrán a fin de año. Además habrá una hora de baile y otra de actuación donde se hará la puesta en escena, repaso de letra y vamos a hacer juegos de distensión y así poder olvidarnos del afuera”.

La sala que cobijará a diferentes artista ya fue nombrada Gasparina: “Es en nombre de mi abuela, que se llamaba Gasparina, era la artista de la familia y crecí con ella, además soy igual a ella. Vivimos en su casa y ella básicamente me cuidó desde chiquita. Me enseñó a coser, me contó sus historias y me aportó cosas que puntualmente me marcaron, iba a coro con ella. Tenía 80 años y hacía hasta gimnasia. Empecé ir a coro con ella, cantar sus canciones y después empecé con danza, me recibí de profesora de Danzas Españolas aquí en la Sociedad Española de Paraná que hoy está en calle Italia y durante mucho tiempo integré el cuerpo de baile. Hice muchos talleres de hip-hop y urbano, pero también hice actuación y me formé como actriz en Buenos Aires en la Academia Musical Players Teatro Musical en el barrio de Colegiales. Eso vino desde que nací gracias a los genes de mi abuela porque somos las únicas dos artistas de la familia y me enseñó lo que sé hoy. Este terreno fue un regalo de ella, entonces también es en su honor y homenaje” , contó emocionada.

Tori es la nueva generación de artistas de la ciudad y como todas las juventudes tiene muchos sueños que en un futuro no muy lejano serán proyectos realizados.