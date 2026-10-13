Paraná será escenario del 35° encuentro "El arte nos conecta"

Los escritores Alejandro Karavokiris y Miguel Ángel Rodríguez presentarán sus obras en el 35° encuentro "El arte nos conecta".

El 35° encuentro "El arte nos conecta" se realizará el martes 20 de octubre, desde las 19.30, en la sala Mariano Moreno del Concejo Deliberante de Paraná. Habrá presentaciones literarias, una exposición de artistas plásticos y música en vivo. Los escritores Alejandro Karavokiris y Miguel Ángel Rodríguez presentarán sus obras.

La ciudad de Paraná será sede de una nueva edición del encuentro cultural El arte nos conecta, una propuesta que celebrará su trigésimo quinto encuentro con una actividad que reunirá literatura, artes plásticas y música. La cita será el próximo martes 20 de octubre, a partir de las 19.30, en la sala Mariano Moreno del Honorable Concejo Deliberante de Paraná, con entrada abierta al público.

La jornada tendrá como eje la presentación de dos libros: El ángel de Mozart, del escritor Alejandro Karavokiris, y De Ombú a Paraná y un poco más allá, de Miguel Ángel Rodríguez. Además, habrá una exposición de artistas plásticos y un cierre musical a cargo de María Luz Erassún y el concertista Ramiro Matteoda.

Rodríguez, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), filial Entre Ríos, destacó la continuidad de la iniciativa, que comenzó en 2022. “De ahí en más llevamos 35 encuentros”, señaló en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7). También expresó su satisfacción porque la institución fue declarada de interés legislativo por la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

“De Ombú a Paraná”

El libro de Miguel Ángel Rodríguez es el cuarto de su trayectoria y propone un recorrido literario que combina prosa y poesía. Según explicó el autor, se trata de una composición conocida técnicamente como prosimetrum, que reúne ambas formas de escritura en una misma obra.

La primera parte contiene 22 cuentos de temáticas diversas. Algunos abordan cuestiones sociales y problemáticas actuales, mientras que otros recuperan recuerdos de su infancia en Ombú, el lugar de origen de sus padres, que con el paso del tiempo experimentó importantes transformaciones.

Rodríguez evocó aquel paraje de su niñez, marcado por un entorno campestre, y lo contrastó con la realidad actual, en la que cuenta con infraestructura, calles mejoradas, iluminación y nuevas instituciones. Esas diferencias entre el pasado y el presente aparecen como parte de la mirada del escritor sobre el lugar y sus cambios.

La segunda parte está dedicada a la poesía e incluye una selección de aproximadamente 17 poemas. Allí conviven textos que forman parte de su recorrido como escritor con otros que fueron creados especialmente para esta publicación.

Además, Rodríguez destacó que algunos relatos recorren lugares que conoció durante sus viajes. En esta oportunidad, incluyó una historia inspirada en Punta del Este, con una descripción de sus atractivos y características.

El ángel de Mozart

Por su parte, Alejandro Karavokiris presentará El ángel de Mozart, una novela corta de unas 170 páginas que se desarrolla en el género policial y tiene como escenario distintos espacios reconocibles de Paraná.

La historia gira en torno a un crimen y su investigación, con una trama que se desarrolla principalmente en los alrededores de la Iglesia San Miguel. En el caso intervienen efectivos de la Policía provincial y de la Policía Federal, mientras que el personaje central es un inspector llamado Jimeno.

Karabokiris explicó que uno de los aspectos que más le interesó de la propuesta fue situar la historia en la capital entrerriana, con lugares que forman parte de la vida cotidiana de sus habitantes.

El autor también señaló que el protagonista podría volver a aparecer en futuras historias, a partir de la posibilidad de desarrollar nuevas investigaciones y aventuras policiales.

La novela transcurre en la actualidad y toma como referencia un contexto atravesado por los cambios tecnológicos. En ese sentido, el escritor comentó que el avance de la tecnología puede modificar rápidamente algunos detalles de una historia durante el proceso de escritura, incluso cuando el trabajo comenzó varios años antes.

El trabajo de la SADE

Durante la entrevista, Rodríguez también se refirió a la actividad de la Sociedad Argentina de Escritores, filial Entre Ríos, que se acerca a los 62 años de trayectoria.

El dirigente destacó el presente de la institución y el trabajo que se lleva adelante para generar oportunidades de participación para escritores de distintos puntos de la provincia. En particular, mencionó la elaboración anual de una antología, que permite reunir producciones literarias de autores entrerrianos.

Según explicó, para muchos escritores esa publicación representa una oportunidad importante para compartir sus trabajos, sentimientos, ideas y formas de expresión. Rodríguez también repasó las acciones solidarias que desarrolla la entidad a través de la donación de libros. Desde 2024, la institución intensificó esa tarea y ya concretó 24 entregas de material bibliográfico a distintas entidades educativas y culturales.

Entre las iniciativas recientes, mencionó el envío de libros a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en Esperanza, además de donaciones destinadas a otras instituciones y espacios culturales. De esta manera, el encuentro del próximo martes combinará la presentación de nuevas obras con una propuesta cultural más amplia, en la que la literatura, las artes plásticas y la música compartirán un mismo espacio en Paraná.