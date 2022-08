"Paraná: arte y sociedad 1730-1940", una minuciosa investigación de Marcelo Olmos

Esta obra además inaugura la colección Orígenes que tendrá su continuidad con otras propuestas relevantes en el rescate de la historia y el devenir de la capital entrerriana en sus múltiples facetas.

A propósito de Olmos, vale mencionar que tiene una amplia trayectoria en la región ya que fue el director del Museo de Bellas Artes Pedro E. Martínez de Paraná y del Museo de Bellas Artes Rosa Galisteo de Santa Fe. También obtuvo el Premio Fray Mocho en 2003, máximo galardón literario de la provincia de Entre Ríos.

En Paraná: arte y sociedad 1730-1940, el autor permite un viaje en el tiempo, en el cual da cuenta de la emergencia en las épocas del virreinato de las primeras villas, estancias y vaquerías, la platería en los aperos del ejército Entrerriano, y el momento donde la ciudad fue sede de la confederación y como Centro Episcopal. Al mismo tiempo, hace alusión a los relatos de viajeros que pasaron por la ciudad, los artistas que pintaron la imagen del general Justo José de Urquiza y luego se adentra a principios del siglo XX.

Se trata de un trabajo exhaustivo donde Olmos se remitió a diversas fuentes y una importante cantidad de bibliografía. Tomó como premisa central para esta labor nutrirse únicamente de la información de libros y de archivos de la provincia como una manera de trabajar desde Paraná. Tal es así que durante el proceso se valió del material del Archivo de la Provincia, del Museo Histórico Martiniano Leguizamón, y del Arzobispado.

El escritor de la obra dialogó con Escenario donde brindó detalles del proceso de producción, de la importancia de escribir desde Paraná y con la información provista por distintas fuentes de la provincia, y también adelantó otras posible aristas a seguir investigando.

“Empecé a trabajar este libro antes de la pandemia. Yo tenía algunos trabajos hechos, notas sueltas, sin embargo, en 2020 perdí el disco rígido con todo el trabajo, e incluso contaba con archivos digitalizados que ya no los pude volver a recuperar porque quien me los facilitó ya no vive. Por este motivo, reducí mis pretensiones y decidí hacer un libro más corto. Logré armar gran parte y lo dejé abierto para poder profundizarlo más adelante, sobre todo en cuanto al aspecto social de la vida de Paraná”, sostuvo Olmos en relación a las vicisitudes que en principio afrontó y que pudo superar.

En ese sentido, el escritor comentó que fue hilvanando diferentes episodios y en cuanto a la estructura, aseveró: “Hice una introducción donde planteo este objetivo de despegarme de la centralidad en referencia a Buenos Aires , y después realicé un marco temporal donde dejo de lado la parte prehispánica porque es un tema que no he estudiado, y empiezo desde las primeras ocupaciones que tienen lugar desde el lado de Santa Fe, y armé el esquema a través de ese tiempo atendiendo a la provincia en general porque todavía los pueblitos no tenían una identidad. Por eso hago esa parte, y luego la época de 1810 y los viajeros que pasan por Entre Ríos, cuando Urquiza empieza a convocar a pintores y luego le sigue el apartado de la Confederación, la arquitectura de autor, los artistas que visitan Paraná, que hablan de la ciudad y sobre las obras dejan aquí, y las exposiciones que hicieron”. A ello se suma el surgimiento de los edificios gubernamentales, los pintores convocados, la edificacion de la Catedral, y las visitas. En relación a esto último, Olmos indicó un aspecto llamativo: “ Uno de los personajes es Juan Bialet Massé, un profesional que hizo un informe de la clase obrera en Argentina y cuando se refiere a Paraná demuestra una fascinación por la ciudad, por la limpieza, porque en la plaza principal había tres librerías, porque va a ver al Teatro una obra montada por obreros y queda deslumbrado en una sociedad donde la convivencia es tan pacífica. A su vez, él aportó otro dato interesante ya que menciona que Entre Ríos es la única provincia que no tiene una capital que absorbe todo sino que está distribuida en distintas ciudades, a diferencia de lo que observa en otros lugares”.

Tras ser consultado sobre el arte fúnebre del Cementerio museo Santísima Trinidad de Paraná, Olmos referenció que es uno de los temas que queda pendiente indagar. No obstante, precisó: “Lo que sí abordé es la capilla que hubo en el Cementerio, que es contemporánea a la Capilla San Miguel ,y que fue demolida en 1900 cuando el camposanto se amplió”.

Entre otros detalles del libro, es preciso indicar que el autor pensó en una lectura que pueda realizarse sin estar sujeta a imágenes. Al mismo tiempo, por costos de impresión, se trata de una obra donde la protagonista es la investigación plasmada en el texto.

Pero, debido a que Olmos tiene previsto continuar investigando, manifestó que este es el inicio de una historia y que posteriormente se agregarán otros aspectos.

“Yo estoy tan contento con el trabajo, y con el acompañamiento de Gretel en cada detalle. De hecho, como soy miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes tuve devoluciones muy halagadoras, entre ellas la de José Emilio Burucúa, miembro de dicha Academia, quien me dijo que hace tanta falta que haya obras que vengan del interior”, cerró Olmos,

El escritor adelantó además que ya tiene otro libro escrito pero de cuentos y que se encuentra a la espera de publicarlo.

