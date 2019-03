Murió la actriz Beatriz Taibo

La actriz Beatriz Taibo, de extensa trayectoria en cine, televisión, radio y teatro, murió este sábado a los 84 años, según confirmó la Asociación Argentina de Actores.





"Estaba afiliada al sindicato hace 70 años. Acompañamos en este duro momento a sus familiares, a su hijo, el actor Raúl Taibo, a sus amigos y compañeros de trabajo", reza el comunicado que publicó la asociación a través de su cuenta en Twitter. También se anuncia que el velatorio de la actriz se realizará esta noche desde las 20 en Zuccotti Hermanos, cochería ubicada en avenida Córdoba y Thames, en la Ciudad de Buenos Aires.

Los primeros trabajos de Beatriz fueron en la década del 40 como locutora de comerciales en radio. Su carrera como actriz comenzó años después -en 1950, más precisamente- con Los millones de Semillita. Y le siguieron numerosos éxitos, como Pocholo, Pichuca y yo, Para Vestir Santos y Canuto Cañete y los 40 ladrones, entre otros.





Trabajó con grandes figuras del espectáculo argentino, entre los que se destacan Luis Sandrini, Juan Carlos Thorry, Tita Merello y Carlitos Balá.





Se desempeñó también en televisión hasta la década del 80, cuando paulatinamente fue dejando de trabajar. Su última participación en una película fue Atracción peculiar, con la histórica dupla de Alberto Olmedo y Jorge Porcel, en 1988.





En el 2004 sufrió uno de los momentos más dolorosos de su vida cuando su hijo menor, Marcelo -su otro hijo es el actor Raúl Taibo-, murió a los 39 años tras ser arrollado por una formación ferroviaria en Belgrano. A partir de aquel episodio Beatriz se apartó definitivamente del cine y la televisión.





Recién en 2010 comenzó a desarrollar obras de teatro para escuelas, retomó sus participaciones en radio e hizo algunos espectáculos, pero en el ámbito únder.





Tres años más tarde estrenó la obra Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona, con el elenco de la Compañía Porteña de Teatro Clásico. "No lo pensé, no estaba esperando nada. Lo importante es que lo hago, que me siento con fuerzas y me siento bien, con los problemas, las alegrías y las penas. Hay que dejar atrás las tristezas para mirar adelante", dijo Taibo antes del estreno, en diálogo con Teleshow.





"Cómo estoy, lo sé yo sola. La gente no tiene por qué enterarse. Soy un ser humano como cualquier otro. Cuando dijeron que estaba deprimida no sabía si reírme o tomármelo en broma. Voy a hacer este papel protagónico al menos por dos meses y si sigue funcionando bien, vamos a seguir. Ya hay bastante entradas pedidas y hay bastantes ganas de volver al teatro y de volver a verme a mí", contó en aquella oportunidad Beatriz.