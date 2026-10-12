El Museo Serrano invita a conocer los ambientes naturales de Entre Ríos

La propuesta gratuita se desarrollará los días 16, 17 y 24 de octubre en Paraná. Habrá encuentros con especialistas sobre humedales, montes y sabanas

El Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Profesor Antonio Serrano realizará el ciclo Nativas Entrerrianas, una iniciativa destinada a conocer la flora autóctona y los ambientes naturales de la provincia. Las actividades serán gratuitas, abiertas a todo público y se llevarán a cabo durante tres jornadas de octubre, con la participación de especialistas en conservación e investigación botánica.

La ubicación de Entre Ríos, entre los ríos Paraná y Uruguay, favorece la confluencia de distintas ecorregiones y da lugar a una amplia diversidad biológica. El territorio reúne humedales, bosques en galería, montes, sabanas, palmares y pastizales, cada uno con comunidades vegetales características.

En ese contexto, el ciclo propone reconocer especies botánicas nativas, conocer las particularidades de los ambientes donde crecen y reflexionar sobre la importancia de su conservación como parte del patrimonio natural entrerriano.

Los encuentros se realizarán de 9 a 13 en la sede del Museo, ubicada en Carlos Gardel 62, en Paraná.

La primera jornada tendrá lugar el viernes 16 de octubre y estará dedicada a los humedales del Delta del Paraná y los bosques en galería. Participarán Jeremías Mancini, intendente del Parque Nacional Pre-Delta, y Ernesto Massa, investigador de la Estación Experimental Agropecuaria Paraná del INTA y especialista en vegetación del Delta y fuego.

El sábado 17 de octubre será el turno de los montes y las sabanas del Espinal. La actividad abordará las características de estos ambientes, sus especies vegetales representativas y su diversidad. Estará a cargo de Cristian Hergenreder, encargado del Vivero de Nativas de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

El ciclo finalizará el sábado 24 de octubre con un taller práctico de herborización de especies nativas de distintos ambientes de la provincia. La propuesta será coordinada por Laura Calderón, curadora del herbario del Museo Serrano, y permitirá conocer las técnicas de preparación y conservación de ejemplares botánicos, fundamentales para su estudio, identificación y documentación.

Inscripción gratuita

La participación en las tres jornadas no tiene costo, pero requiere inscripción previa a través del siguiente formulario: https://forms.gle/pnzpS8actUah3Qia8.

Con esta iniciativa, el Museo Serrano busca ampliar el conocimiento sobre la flora nativa entrerriana y promover la valoración y conservación de los ambientes naturales que forman parte de la identidad y el patrimonio de la provincia.