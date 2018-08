A los 76 años murió Aretha Franklin, la reina del soul

Quinn indicó que Franklin murió este jueves a las 9:50 a.m. en su residencia ubicada en Detroit. "En uno de los momentos más oscuros de nuestras vidas, no podemos expresar el dolor en nuestro corazón. Hemos perdido a la matriarca y al rock de nuestra familia ", expresó la familia en un comunicado.





Esta semana un amigo de la cantante, Roger Friedman, había dado a conocer que se encontraba gravemente enferma en un hospital de Detroit y rodeada de los suyos.





Pese a su delicado estado de salud, Franklin actuó en noviembre de 2017 para la Fundación Elton John en Nueva York. "Fue un espectáculo milagroso ya que Aretha luchaba contra el agotamiento y la deshidratación", escribió Friedman sobre la actuación de Filadelfia.





A lo largo de su extensa carrera en la industria de la música, Franklin ganó 18 premios Grammy, incluido uno a su exitosa trayectoria artística. Entre sus mayor éxitos se encuentran "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" (1968), "Day Dreaming" (1972), "Jump to It" (1982), "Freeway of Love" (1985), y "A Rose Is Still A Rose" (1998).