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Quini 6: dos ganadores se repartieron el premio millonario de La Segunda

Dos apostadores se repartieron el pozo de La Segunda del Quini 6 y cada uno se lleva más de $2.651 millones. En el Siempre Sale hubo 29 ganadores.

11 de octubre 2026 · 22:16hs
Este domingo dos ganadores se repartieron el premio millonario de La Segunda del Quini 6. 

Este domingo dos ganadores se repartieron el premio millonario de La Segunda del Quini 6. 

El Quini 6 repartió uno de los pozos millonarios que puso en juego en la noche de este domingo. Se trata de la modalidad La Segunda, que en la ocasión tuvo dos ganadores y cada uno se hizo acreedor de $2.651.511.907. En el Siempre Sale hubo 29 apostadores con cinco aciertos y tres son de Entre Ríos. Cada uno se hizo acreedor de $17.636.537.

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el miércoles se pondrá en juego más de 8.000 millones de pesos.

LEER MÁS: Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 20-29-18-15-13-14. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el sorteo del próximo miércoles se acumularon más de $2.225 millones.

En La Segunda, tanto, los números favorecidos fueron: 08-26-04-06-05-00. En esta modalidad hubo dos ganadores con seis aciertos y cada uno se lleva un total de $2.651.511.907. Las boletas se jugaron en Santiago del Estero capital y en Ceres, Santa Fe.

En La Revancha, en tanto, aparecieron: 45-00-42-06-01-27. Aquí tampoco hubo ganadores y el miércoles habrá en juego $3.206 millones.

Por último, en el Siempre Sale, el pozo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 02-37-11-03-13-45. Hubo 29 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $17.636.537. Tres son de Entre Ríos.

Quini 6 Ganadores premio La Segunda
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