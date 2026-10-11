Quini 6: dos ganadores se repartieron el premio millonario de La Segunda

Dos apostadores se repartieron el pozo de La Segunda del Quini 6 y cada uno se lleva más de $2.651 millones. En el Siempre Sale hubo 29 ganadores.

Este domingo dos ganadores se repartieron el premio millonario de La Segunda del Quini 6.

El Quini 6 repartió uno de los pozos millonarios que puso en juego en la noche de este domingo. Se trata de la modalidad La Segunda, que en la ocasión tuvo dos ganadores y cada uno se hizo acreedor de $2.651.511.907. En el Siempre Sale hubo 29 apostadores con cinco aciertos y tres son de Entre Ríos. Cada uno se hizo acreedor de $17.636.537.

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el miércoles se pondrá en juego más de 8.000 millones de pesos.

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 20-29-18-15-13-14. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el sorteo del próximo miércoles se acumularon más de $2.225 millones.

En La Segunda, tanto, los números favorecidos fueron: 08-26-04-06-05-00. En esta modalidad hubo dos ganadores con seis aciertos y cada uno se lleva un total de $2.651.511.907. Las boletas se jugaron en Santiago del Estero capital y en Ceres, Santa Fe.

En La Revancha, en tanto, aparecieron: 45-00-42-06-01-27. Aquí tampoco hubo ganadores y el miércoles habrá en juego $3.206 millones.

Por último, en el Siempre Sale, el pozo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 02-37-11-03-13-45. Hubo 29 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $17.636.537. Tres son de Entre Ríos.