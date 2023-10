Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades termina en Bariloche y Jujuy es nueva sede

La provincia de Jujuy fue elegida hoy como la próxima sede del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexual y No Binaries ante los aplausos y la ovación de miles de personas en el Velódromo municipal de la ciudad rionegrina de San Carlos Bariloche, donde finalizó la edición 36 de este evento inédito a nivel mundial, con consigas contra las derechas y con la voz de niñas pidiendo que no se usen armas.

Aurora Choque, integrante del Tercer Malón de la Paz, agradeció a la multitud que eligió a Jujuy para apoyar el reclamo que busca la nulidad de la reforma constitucional de la provincia “que pretende quitarnos el agua, robarnos nuestros cerros y nuestros recursos naturales”, aseguró.

Bariloche Encuentro pluricultural.jpg

El acto de cierre contó con momentos cargados de emoción durante la lectura de las conclusiones de los 112 talleres que hubo a lo largo de dos días, como cuando infancias y adolescencias subieron al escenario a contar lo que hablaron en los espacios de debate en los que participaron.

“Que no usen armas en todo el mundo, excepto en apocalipsis zombis”, dijeron quienes oficiaron de voceros de las infancias que participaron del taller “Niñeces libres”; mientras pidieron que “los adultos no hagan ni digan cosas que no deben” y que “haya vacantes en las escuelas”.

En tanto, adolescentes que pasaron al frente reclamaron por un “Ministerio de Niños, Adolescentes y Jóvenes” ya que, enfatizaron, “estamos en alerta roja”.

También consideraron que la Educación Sexual Integral (ESI) es “de vital importancia desde temprana edad”, exigieron de las personas adultas que no hablen por ellas y consideraron “fundamentales” los centros de estudiantes de las escuelas para poder debatir política.

Desde el taller de “Activismo disca”, que se creó espontáneamente, enfatizaron “nada sobre nosotres sin nosotres”, reclamaron que los Encuentros Plurinacionales sean organizados desde la accesibilidad y pidieron por un “feminismo anticapacitista”.

El colectivo travesti trans resaltó especialmente la necesidad de un “urgente tratamiento de reparación para las adultas mayores travestis y trans” para tener “una vejez digna” en sus conclusiones, al tiempo que pidieron visibilizar los travesticidios y transfemicidios y reclamaron la implementación de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans en todo el país.

Así concluye la edición trigésimo sexta del Encuentro que se hace en Argentina desde 1986, y que ha sido el origen de legislaciones y políticas públicas igualitarias impulsadas por los activismos feministas.

Bariloche Encuentro pluricultural 1.jpg

Miles de mujeres y diversidades marcharon por sus derechos

A lo largo de 30 cuadras, miles de personas marcharon en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche en el segundo día del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y No Binaries, en un evento marcado por el activismo resumido en la consigna "ni un paso atrás" ante al avance de la ultraderecha en al país.

La multitudinaria marcha comenzó cerca de las 19 desde el cruce de las calles La Paz y Beschtedt, en el barrio La Lomita, una zona alta de la ciudad, y se dirigió hasta el Velódromo municipal, recorriendo las cerca de 30 cuadras sinuosas de la ciudad.

En la cabeza de la marcha se encontraba la machi (autoridad espiritual mapuche) Betiana Colhuan, junto a otras mujeres mapuches, entre ellas quienes estuvieron presas luego del desalojo del 4 de octubre del año pasado en Villa Mascardi, e inmediatamente después la comisión organizadora del Encuentro. “Aguantamos las balas, aguantamos los tiros, y acá estamos resistiendo por la defensa de nuestra tierra”, expresó Colhuan al inicio de la movilización.

“Es importante poder insertar nuestra opinión, nuestras propuestas, nuestra mirada y visibilizar nuestros reclamos territoriales que son históricos”, sostuvo, por otra parte, Felisa Curamil, integrante del grupo de mujeres mapuche Witralein Pu Zamo y representante nacional del Parlamento Mapuche.

Más atrás el color lo pusieron un grupo de mujeres y diversidades con pelucas cortas fucsias que pertenecían a Socorristas en Red, una articulación de colectivos de personas que acompañan a quienes buscan interrupciones legales y voluntarias de embarazos.

“Esto es un intento de resistir a la amenaza concreta de la ultraderecha de avasallar nuestras vidas, la dignidad, la posibilidad de la lucha colectiva por esos derechos y por un conjunto de leyes que para la vida de las mujeres y las personas con capacidad de gestar y las disidencias sexuales son muy importantes y han cambiado la posibilidad de pensar otros destinos”, expresó a Télam Andrea González, integrante de Socorro Rosa Comarca Andina.

Por primera vez en la historia de los encuentros -que comenzaron en 1986- este año tuvo lugar el taller "Redes de acompañantes para el acceso al aborto legal seguro y gratuito", guiado por Socorristas en Red, en un país con ley que garantiza el derecho desde el 2020.

“La idea es que las personas que asistiesen a ese taller se llevaran esta idea de conformar la red socorrista en otros lugares del país porque creemos que lo vamos a necesitar”, compartió González.

Bariloche Encuentro pluricultural 2.jpg

Se llevaron adelante talleres de 112 temáticas diferentes reunidos en 15 ejes distintos. También por primera vez hubo un espacio de debate de trabajadoras de casas particulares, que contó con la presencia de mujeres de distintas partes de la Argentina y también del extranjero.

“Era una necesidad estar hoy en Bariloche. Es la primera vez que tenemos un taller de las empleadas de casas particulares. Era un deber estar aquí para debatir con todas las compañeras. Tuvimos muchísimas compañeras, incluso extranjeras”, dijo a Télam Estela Marya Zalazar, quien a sus 71 años continúa luchando por los derechos de este sector y es secretaria general del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares.

Entre las conclusiones del taller, sus participantes coincidieron en que se las reconozca como “trabajadoras de casas”, no como “empleadas domésticas o sirvientas” porque así se hace referencia a “la servidumbre y la domesticación”. Además plantearon “apoyar especialmente a las migrantes” y exigieron “la libre elección de obra social como derecho básico”.

Mercedes, Rosana y Delia son vendedoras ambulantes que llegaron desde las localidades bonaerenses de Derqui, Merlo y Moreno para ser parte del Encuentro.

“El 60% de las trabajadoras ambulantes somos mujeres”, compartió a Télam Rosana, una mujer de 49 años, cuarta generación en su familia de vendedores ambulantes, que trabaja actualmente en el tren San Martín.

“Vinimos porque el año pasado se presentó en el Congreso un proyecto de ley sobre la venta ambulante. Mucha gente no lo sabe”, contó Mercedes (51), que hace 24 años se dedica a ser vendedora, hoy de artículos para celulares, sobre el proyecto presentado por Leonardo Grosso (FdT) en el Congreso en noviembre del año pasado que busca regular el trabajo en espacios públicos, creado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

Bariloche Encuentro pluricultural 3.JPG

“Mi única salida fue vender en la calle, empezar de tirar una manta en el suelo para llevarle un plato de comida a mis hijos. Si yo no hiciera este trabajo no hubiera sacado adelante a mis hijos, ni darle educación y vestirle”, compartió Delia, madre soltera de cuatro hijos, una de ellos con discapacidad.

Para ellas participar del encuentro fue “movilizador”.

“Somos feministas. Somos mujeres, madres, sabemos lo que nos costó salir de como estábamos antes, de cómo vivíamos. Antes era: vos te quedás en casa, no trabajás, vos cuidás a los hijos”, expresó Rosana.

En el contexto electoral que vive la Argentina, que el próximo domingo llevará a cabo las elecciones presidenciales enfatizó: “Milei es una persona que odia a las mujeres, no vamos a tener Estado, no vamos a poder protestar, nuestro trabajo va a dejar de existir”.

El cierre de la marcha fue con una con la presencia de Circo Alzando Vuelos, Küeyen Cumbe’, Viva La Pepa, la murga Pura Cháchara, Sentido Margarita y Otras Flores, Sepiko Volando, DJ La Puta Ama, y será presentada por Eli Trimarchi.

Agustina Ramos/Télam