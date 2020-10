El Consejo Federal de Educación anunciaría el jueves un protocolo para clases presenciales, según lo que trascendió el martes tras la reunión del Ministro de Educación Nicolás Trotta con sus pares de las provincias.

En Entre Ríos

En Entre Ríos el Consejo General de Educación (CGE) resolvió recuperar las trayectorias escolares discontinuas de alumnos por el sistema de no presencialidad por la emergencia sanitaria (Resolución N° 2.612). La norma indica que los estudiantes que tuvieron presencialidad virtual terminarán las clases el 30 de noviembre. Sin embargo el aquellos, que no pudieron seguir los contenidos pedagógicos por no contar con conexión o tecnología, continuarán con un régimen especial hasta el 16 de diciembre. Además se evalúa una vuelta a las aulas para aquellos alumnos que no tuvieron contacto con la institución durante la pandemia y que no repiten y deberían inscribirse el años próximo en el mismo que no completaron.

Desde el CGE se considera fundamental la reanudación de las trayectorias escolares de aquellos alumnos que “no participaron en la adquisición de saberes prioritarios para alcanzar la acreditación de los espacios curriculares”.

La Resolución 2612/20

La resolución del Consejo General de Educación (CGE) N° 2612 lleva las firmas del presidente del CGE, Martín Müller y los vocales Humberto Javier José, Ezequiel Coronoffo y Griselda Di Lello y su artículo resolutivo dispone:

Artículo 1

Establecer que las instituciones educativas implementarán las siguientes instancias de organización institucional para la recuperación de las trayectorias escolares interrumpidas en el presente año lectivo, ante la situación excepcional de pandemia Covid-19, en el marco de lo establecido en artículo 4 de la Ley de Educación provincial N° 8.890 y las resoluciones del Consejo General de Educación, en especial las resoluciones 2005/20 CGE “Orientaciones para la evaluación de los procesos de aprendizajes en el marco de la emergencia sanitaria” y la 2.405/20 CGE “Lineamientos para la evaluación, acreditación, calificación y promoción de los/las estudiantes de los niveles obligatorios, en el ciclo lectivo 2020/2021”:

a) Continuidad del desarrollo de propuestas de enseñanza y aprendizaje tendientes a fortalecer el vínculo pedagógico y acompañar la diversidad de trayectorias.

La reorganización de la enseñanza recuperará aquello que se considere altamente formativo por sobre lo meramente escolar, seleccionando lo fundamental, contemplando la priorización y secuenciación de contenidos de cada ciclo, la coordinación intraciclos, la posibilidad de producir diversos agrupamientos al interior de un ciclo con fines específicos de enseñanza, la explicitación de los núcleos centrales de las disciplinas y áreas para producir aprendizajes significativos, el reconocimiento de las condiciones de la heterogeneidad existentes en el punto de partida para generar condiciones de mayor igualdad y así superar las dificultades existentes (Periodo de octubre a diciembre 2020).

b) Realización de un análisis situacional institucional.

Las instituciones educativas de primario y secundario en todas sus modalidades, a través de los y las docentes, identificarán a los y las estudiantes que, habiéndose inscripto la institución, no han participando en las actividades programadas o han sostenido trayectorias discontinuas, especificando los grados/cursos y espacios de la estructura curricular en los que se evidencian los mayores porcentajes de estudiantes en situación de riesgo educativo, priorizando en primer término el último año de los niveles mencionados. (Período octubre a diciembre 2020)

c) Información evaluativa de la trayectoria escolar

Las instituciones entregarán el último informe evaluativo conceptual a las familias y estudiantes, especificando la aprobación del grado o de los espacios curriculares de la educación secundaria a quienes durante la presencialidad han adquirido las capacidades, competencias y saberes planificados. (Período del 23 al 27 de noviembre del 2020)

d) Finalización del año lectivo.

Los y las estudiantes que han aprobado el grado o espacios curriculares con la modalidad no presencial, finalizarán las clases el 30 de noviembre de 2020. Aquellos estudiantes que se incorporen en forma presencial cumplirán el periodo previsto en el calendario escolar, finalizando las clases el 16 de diciembre del 2020.

e) Primera instancia de recuperación de la trayectoria escolar.

Aquellos estudiantes que, a diciembre no han logrado lo planificado, tendrán otra instancia sugiriendo como marco ordenador para la planificación de las actividades, la utilización de los materiales curriculares producidos por las direcciones de Nivel y Modalidades, la Dirección de Información, Evaluación y seguimiento del Consejo General de Educación y, fundamentalmente, de los acuerdos curriculares institucionales construidos por los equipos docentes en las Jornadas Institucionales. (Periodo mes de febrero hasta 12 de marzo del 2021)

f) Segunda instancia de recuperación de la trayectoria escolar.

Aquellos estudiantes que a diciembre no han logrado lo planificado, tendrán otra instancia, sugiriendo como marco orientador para la planificación de las actividades, la utilización de los materiales curriculares producidos por las opciones del nivel y modalidad es la Dirección de Información evaluación y planeamiento del Consejo General de Educación y, fundamentalmente, de los acuerdos curriculares institucionales construidos por los equipos docentes de las Jornadas Institucionales. (Periodo del mes de febrero y hasta el 12 de marzo de 2021)

g) Tercera instancia de recuperación de la trayectoria escolar.

El grupo de estudiantes que por diversas causales no ha podido aprobar las instancias enunciadas previamente, podrá contar con una última posibilidad de recuperación de capacidades y saberes. A través de un dispositivo específico con asistencia y acompañamiento extracurricular (Periodo del 5 al 9 de abril de 2021 y al 30 de abril, en el caso de los y las estudiantes que finalizan el nivel.

h) Promoción acompañada

Es el seguimiento pedagógico que realiza la o el docente respecto del proceso de apropiación y acreditación de saberes de los/las niños/niñas, alumnos/alumnas y estudiantes, durante un periodo continúo de aprendizaje y un área curricular determinada, ya sea en un curso escolar específico o en una “unidad pedagógica” que comprenda en una organización años escolares consecutivos (resolución 266/20 CFE). Aquellos estudiantes con espacios pendientes de aprobación en los periodos señalados precedentemente continuará los estudios con este dispositivo, teniendo en cuenta: el aprendizaje procesual (no acumulativo), las orientaciones proporcionadas por diferentes direcciones de Nivel y Modalidad para lograr la inclusión, la acreditación de capacidades y saberes no adquiridos oportunamente, la finalización del nivel y, finalmente, la obtención de un certificado o título. (Período noviembre 2020 continúa en el 2021)

i) Reingreso.

Los y las estudiantes que no han mantenido el vínculo y no han acreditado ningún espacio, se incorporarán al nivel educativo o modalidad en la que se dieron en el presente año (Período octubre a diciembre del 2020 y marzo 2021)

j) Calificación de la trayectoria escolar.

Teniendo en cuenta, el año excepcional de no presencialidad, los y las estudiantes han sido evaluados con valoraciones y apreciaciones cualitativas. Para cumplimentar el título analítico del nivel secundario se completará cada espacio curricular aprobado con “aprobado”.

k) Roles y funciones docentes para la recuperación de las trayectorias escolares.

Las comunidades educativas desarrollarán un conjunto de estrategias pedagógicas didácticas y organizacionales integrales para cumplimentar las diferentes instancias establecidas en los ítems anteriores, contextualizadas en las características sociales y culturales de la comunidad educativa, el personal docente de la institución, los y las estudiantes de las carreras de formación docente participantes. Las direcciones de Nivel y Modalidades brindarán, con los y las supervisores y supervisoras, las orientaciones específicas para el desarrollo de otras funciones a efectos de viabilizar la inclusión de los y las estudiantes en la educación obligatoria, especialmente de aquellos de sectores más vulnerables.

Las instituciones educativas con asesoramiento y acompañamiento de las Direcciones Departamentales de escuelas y de los equipos supervisivos, desarrollarán un trabajo en red con las delegaciones del Ministerio de Desarrollo Social, Copnaf, municipio, hospital o centro de salud, comedores comunitarios, iglesias, clubes, entre otras asociaciones, para optimizar recursos, poder diseñar una estrategia de inclusión integral para la recuperación de las y los escolares y así favorecer la permanencia y el egreso del sistema educativo obligatorio.

l) Seguimiento y monitoreo de las experiencias institucionales.

Los supervisores y las supervisoras realizarán un seguimiento de las acciones programadas para la recuperación de los y las estudiantes con discontinuidades, presentando informes a las Direcciones Departamentales de Escuelas y éstas a las direcciones del Consejo General de Educación, a efectos y analizar los resultados obtenidos y efectuar las modificaciones que fueran necesarias para lograr mayor inclusión en el sistema educativo. En el caso de las escuelas pertenecientes a la Dirección de Educación de Gestión Privada, los informes deberán presentarse a dicha dirección.