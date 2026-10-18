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Tres montañistas murieron por una avalancha en Los Andes

Murieron tres montañistas y uno de los cuerpos sigue en una laguna. Investigan las circunstancias del recorrido.

18 de octubre 2026 · 18:05hs
Tres montañistas murieron por una avalancha en Los Andes

Tres montañistas murieron por una avalancha en Los Andes

Una persona de nacionalidad argentina integraba el grupo de siete montañistas afectado por una avalancha en Portillo, Chile, en donde murieron tres personas este sábado. El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, indicó que sería pareja o esposa del guía, pero no precisó si está entre las víctimas fatales o los sobrevivientes.

El desplazamiento de nieve ocurrió por la tarde en el sector de Laguna del Inca, en la comuna de Los Andes. Según la fiscal suplente Pamela Ruiz, el grupo ascendía por un sendero hacia la cumbre del cerro Los Tres Hermanos. Millones señaló que los siete excursionistas cayeron al agua y destacó la intervención de Carabineros.

La autoridad regional confirmó tres fallecidos y corrigió el balance inicial de cuatro muertos difundido por Senapred, que atribuyó a información errónea del servicio de emergencias SAMU. Dos cuerpos fueron recuperados y el tercero permanece en la laguna.

Afectados por la avalancha

El Ministerio Público informó que el rescate pendiente se intentará este domingo, sujeto al clima y al apoyo especializado disponible. Millones explicó que el cuerpo estaría a unos 30 metros de profundidad, con una mochila cargada, y que Carabineros no dispone en la zona del equipamiento necesario. También advirtió sobre el riesgo de otra avalancha.

Sobre los sobrevivientes, la fiscal informó que uno estaba en riesgo vital y fue trasladado en helicóptero desde el Hotel Portillo al Hospital San Juan de Dios de Los Andes. Los otros tres presentaban lesiones graves y fueron derivados en ambulancia al mismo centro. Millones, en su reporte, señaló que dos personas estaban hospitalizadas y que otras dos habían permanecido en el sector acompañando a los fallecidos.

La administración de Portillo aclaró que el accidente ocurrió fuera del área esquiable habilitada y que había señalización sobre los riesgos de ingresar a sectores restringidos. El hotel estaba cerrado tras finalizar la temporada el lunes.

Millones cuestionó una posible imprudencia del guía, aunque aclaró que la Fiscalía deberá determinar las causas y eventuales responsabilidades. Por su parte, el alcalde vinculó el peligro con las nevadas recientes y el aumento de las temperaturas, y estimó que la acumulación de nieve en Portillo había alcanzado cerca de 12 metros.

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