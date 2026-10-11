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Otra vez, devastadoras inundaciones afectan a Nepal

Una crecida repentina en Nepal arrasó 40 casas y dejó al menos cinco desaparecidos. Al menos 82 personas fueron evacuadas por las inundaciones.

11 de octubre 2026 · 21:25hs
Otra vez

Otra vez, devastadoras inundaciones afectan a Nepal. 

Una crecida repentina de un río en el centro de Nepal arrasó alrededor de 40 viviendas y varios puentes, y dejó al menos cinco personas desaparecidas, según informaron las autoridades locales. Otra vez el país fue efectado por las inundaciones.

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Otra vez inundaciones en Nepal

El episodio ocurrió este domingo en el distrito de Gorkha, una región que ya había sufrido graves inundaciones en agosto, cuando las consecuencias de los desastres naturales dejaron más de 1.400 muertos en el país.

Tras el nuevo desborde, se desplegó un operativo de emergencia para localizar a los desaparecidos y asistir a las personas que quedaron en zonas de riesgo.

La inundación se registró a las 5.55 hora local, después de que una estación de medición detectara un aumento de 8,4 metros en el nivel del agua.

La corriente arrastró viviendas en las localidades de Jagat Bagar, Salleri y Ghattekhola, dentro del municipio rural de Chumanubri, y provocó daños en la infraestructura de la zona, incluidos varios puentes.

La magnitud de la crecida obligó a activar mecanismos de emergencia para responder a los daños y evitar nuevas situaciones de peligro.

Las autoridades organizaron tareas de rescate con helicópteros para buscar a las personas desaparecidas y evacuar a quienes permanecían en sectores amenazados por el agua.

De acuerdo con la agencia nacional de desastres, al menos 82 personas fueron rescatadas, entre ellas nueve extranjeras. Hasta el momento de los primeros reportes, no se habían confirmado víctimas fatales por este nuevo episodio.

Inundaciones Nepal
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