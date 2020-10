"El virus circula en Francia a una velocidad que ni los más pesimistas vaticinaban”, explicó el presidente galo después de anunciar que en las últimas 24 horas se registraron casi 70.000 y el martes, el país superó los 500 fallecidos. De no actuar ahora, afirmó Macron, "los médicos tendrán que elegir entre un paciente de un accidente y uno de Covid".

El confinamiento, que no incluye el cierre de las escuelas como sí sucedió en marzo, estará vigente hasta el 1 de diciembre aunque el presidente subrayó que será revisada en dos semanas y en caso de que la situación haya mejorado, se estudiará la reapertura de algunos de los comercios considerados no esenciales.

Macron realizó el anuncio tras dos reuniones de su gabinete ministerial de crisis y después de que el primer ministro, Jean Castex, reuniera ayer a las fuerzas políticas parlamentarias, a asociaciones de alcaldes y a los interlocutores sociales. El jefe del Gobierno consideró "indispensable" adoptar nuevas medidas, menos de dos semanas después de que se decretara un toque de queda a dos tercios de la población que no consiguió detener el avance de los contagios.

"Tenemos que movilizar a la representación nacional y al conjunto del país", dijo en la red social Twitter Castex, que aseguró que el jueves defenderá el plan para frenar el virus en las dos cámaras legislativas. En este caso se prevén, no obstante, que las escuelas permanezcan abiertas. No sucedería lo mismo con los comercios de bienes no esenciales, y primará el teletrabajo.

Alemania

La canciller alemana, Angela Merkel, y los poderes regionales, acordaron hoy el cierre en noviembre de bares y restaurantes, así como el ocio, la oferta cultural y el deporte aficionado en espacios cerrados, aunque mantendrá abierta, mientras sea posible, la actividad escolar y el comercio.

Asimismo, se limitarán a mínimos los contactos sociales y reuniones, anunció la jefa del Gobierno, según la cual las restricciones entrarán en vigor el 2 de noviembre, con el objetivo de "evitar una emergencia sanitaria nacional", ante el avance de la pandemia.

El acuerdo prevé compensar a las empresas afectadas por las pérdidas que se deriven del cierre, estimando ese volumen respecto a lo facturado el año anterior, para lo que se prevé una partida especial de 10.000 millones de euros.

"Se duplicó la cifra de nuevos contagios en una semana. Tenemos que actuar ahora", afirmó Merkel, según la cual el alto número de nuevos contagios y el incremento exponencial de casos implica que no se pueden seguir convenientemente su rastreo.

La canciller admitió que no es posible actualmente conocer el origen del 75 % de los nuevos contactos que se detectan.