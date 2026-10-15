Longvie cumple 108 años y proyecta nuevas inversiones en su planta de Paraná.

Rogelio Frigerio recorrió la fábrica de Longvie y conoció los proyectos de expansión de la firma. Destacó la importancia de generar empleo y competitividad.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, visitó este jueves la planta industrial de Longvie en Paraná, en el marco del 108º aniversario de la empresa. Durante la recorrida, el mandatario conoció los proyectos de expansión, las inversiones realizadas y las perspectivas de crecimiento de la firma, dedicada a la fabricación de electrodomésticos y artículos para el hogar.

La actividad permitió observar el funcionamiento de las distintas líneas de producción y conocer las iniciativas de innovación tecnológica que desarrolla la compañía, así como su participación en los mercados nacional e internacional.

Frigerio estuvo acompañado por el secretario de Industria, Comercio y Minería de Entre Ríos y coordinador de la Agencia de Desarrollo provincial, Catriel Tonutti. Ambos mantuvieron un encuentro con las autoridades de Longvie para analizar la situación de la actividad industrial y las posibilidades de fortalecer la producción en territorio entrerriano.

Frigerio destacó la inversión privada y la generación de empleo

Durante la visita, el gobernador ratificó la intención de su administración de acompañar al sector industrial mediante políticas orientadas a mejorar las condiciones de producción y reducir los costos de las empresas.

“El Estado tiene que servir para facilitarle la vida al inversor, al empresario, para ayudarlo a bajar los costos, a mejorar la competitividad. Y en eso estamos hace 33 meses en la provincia, trabajando con ese norte”, expresó Frigerio.

En ese sentido, el mandatario sostuvo que el desarrollo económico requiere una articulación entre el sector público y el privado, con el objetivo de favorecer las inversiones y la creación de puestos de trabajo.

“El que genera riqueza es el sector privado”, afirmó, y agregó que la responsabilidad del Gobierno consiste en “brindar buenos servicios públicos y trabajar para que el sector privado tenga un contexto más favorable, precisamente para incrementar la inversión y los niveles de empleo privado”.

El gobernador también hizo referencia a la trayectoria de Longvie y a su presencia histórica en la capital entrerriana, donde la compañía mantiene una de sus instalaciones productivas.

“Es una industria muy importante de la Argentina, que tiene 108 años de vida, y más o menos la mitad de su vida la tienen acá en nuestra provincia, en Paraná”, señaló.

Asimismo, destacó que la firma continúa desarrollando proyectos productivos y realizando incorporaciones de personal.

“Siguen creciendo y apostando. Estuvimos viendo las inversiones que hicieron, tomando gente. Y siempre es una satisfacción saber que tenemos empresas como Longvie que siguen apostando a la industria nacional, a seguir creciendo, a desarrollarse”, manifestó.

Longvie apuesta a ampliar su capacidad productiva

La empresa, que cumple 108 años de trayectoria, mantiene una presencia industrial de varias décadas en Paraná y desarrolla actividades vinculadas con la fabricación de equipamiento para el hogar.

Durante el encuentro, sus directivos presentaron las proyecciones de inversión y las iniciativas destinadas a fortalecer la capacidad operativa de la planta. También expusieron aspectos relacionados con la incorporación de tecnología, la innovación en los procesos de fabricación y las oportunidades de comercialización.

La recorrida permitió a las autoridades provinciales interiorizarse sobre el funcionamiento de las instalaciones y las perspectivas de desarrollo de la compañía.

Si bien se mencionaron proyectos de expansión y nuevas inversiones, durante la visita no se difundieron montos específicos, plazos de ejecución ni cifras sobre los puestos de trabajo que podrían generarse.

La empresa valoró el acompañamiento del Gobierno provincial

Por su parte, el presidente y CEO de Longvie, Eduardo Raúl Zimmermann, destacó la importancia de mantener un vínculo de cooperación con las autoridades provinciales para favorecer el desarrollo de la actividad industrial.

“Traccionar la relación público-privado es clave”, expresó el empresario, quien valoró la posibilidad de trabajar de manera conjunta con el Gobierno entrerriano.

Zimmermann también manifestó su satisfacción por la disposición de las autoridades para acompañar las iniciativas del sector productivo.

“Creo que lo tienen totalmente claro, eso me da mucha satisfacción”, afirmó al referirse a la importancia que la empresa asigna a la articulación institucional.

Asimismo, sostuvo que el respaldo de la administración provincial constituye un incentivo para continuar desarrollando proyectos de inversión.

“La ayuda que podamos tener del gobernador y de todos los de la provincia realmente motiva mucho”, señaló.

La visita se enmarcó en las actividades por el aniversario de Longvie y permitió poner en agenda los proyectos de la compañía en Paraná, donde mantiene una trayectoria industrial de varias décadas.

El encuentro también sirvió para abordar las condiciones de competitividad de la industria y las posibilidades de ampliar la producción y sostener el empleo privado en Entre Ríos.