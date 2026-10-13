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El dólar blue cerró a 1.550 pesos y el contado con liquidación superó los 1.612 este martes pesos

El mercado cambiario mostró diferencias entre las cotizaciones. El dólar oficial terminó en 1.535 pesos, mientras que el MEP se ubicó por encima de 1.537 pesos.

13 de octubre 2026 · 20:13hs
El dólar blue cerró a 1.550 pesos y el contado con liquidación superó los 1.612 este martes pesos.

El dólar blue cerró a 1.550 pesos y el contado con liquidación superó los 1.612 este martes pesos.

El mercado cambiario argentino atravesó este martes 13 de octubre una nueva jornada de operaciones, con diferencias entre las cotizaciones del dólar oficial, el informal y las alternativas financieras. Mientras el dólar blue se mantuvo por encima de los $1.500, el contado con liquidación (CCL) registró los valores más elevados entre las principales referencias del mercado.

En el segmento minorista, el dólar oficial cotizó a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. Por su parte, el dólar blue, que se comercializa en el mercado informal, se ubicó en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta.

De esta manera, la diferencia entre ambas cotizaciones fue de $15 para la venta, lo que representó una brecha cercana al 1%.

Las cotizaciones financieras

En el mercado bursátil, el dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, registró valores de $1.535,80 para la compra y $1.537,20 para la venta. Esta alternativa permite adquirir divisas mediante operaciones con títulos valores y constituye uno de los mecanismos legales utilizados por particulares y empresas para dolarizar sus tenencias.

En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL), empleado principalmente para transferir fondos al exterior mediante operaciones financieras, alcanzó los $1.612,10 para la compra y $1.612,60 para la venta.

La cotización del CCL superó en $77,60 al dólar oficial minorista vendedor, con una diferencia aproximada del 5,1%. Este comportamiento reflejó el mayor costo de las operaciones financieras que permiten disponer de divisas fuera del país.

El dólar mayorista y las operaciones comerciales

Por otra parte, el dólar mayorista se negoció a $1.506 para la compra y $1.515 para la venta. Esta referencia corresponde al segmento en el que operan principalmente entidades financieras y grandes empresas, y resulta fundamental para las transacciones vinculadas con el comercio exterior.

Su cotización se ubicó $20 por debajo del dólar oficial minorista vendedor y $35 por debajo del blue, lo que puso de manifiesto las diferencias entre los distintos segmentos del mercado cambiario.

La evolución del tipo de cambio mayorista constituye una variable relevante para importadores, exportadores y otros actores económicos, debido a su incidencia sobre los costos de las operaciones comerciales internacionales.

El dólar cripto se acercó al contado con liquidación

Finalmente, el dólar cripto, que se negocia mediante activos digitales vinculados al valor de la moneda estadounidense, se ubicó en $1.608,61 para la compra y $1.611,12 para la venta.

Esta alternativa presentó una cotización cercana a la del contado con liquidación, con una diferencia de apenas $1,48 entre ambos valores vendedores.

A diferencia de los mercados cambiarios tradicionales, las operaciones con criptomonedas pueden realizarse durante las 24 horas, incluidos los fines de semana y feriados.

Así, la jornada del martes concluyó con distintas referencias para acceder a la moneda estadounidense, en un escenario en el que las cotizaciones financieras y digitales permanecieron por encima de los valores registrados en los segmentos oficial e informal.

Dólar mercado Pesos
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