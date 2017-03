Narcotráfico: La intendenta de Feliciano aseguró que no tiene relación con su hermano

"Estoy angustiada e indignada por lo que pasó. No me escondo, pongo la cara como todos los días en mi ciudad. Es de público conocimiento que no tengo ningún tipo de relación con mi hermano, no se nada de su vida, mucho menos de sus negocios", dijo Silvia Moreno, intendenta de San José de Feliciano. La funcionaria habló sobre la caída de la banda narco y la detención de su hermano.





En el norte de la provincia comenzó el martes la caída de una banda narco que tendría su centro en Paraná. Fue un procedimiento en el cual hubo un enfrentamiento armado entre policías y delincuentes, y una persecución que terminó con el secuestro de un importante cargamento de droga que iba en un camión y tres detenidos. Uno de estos fue la sorpresa: se trata de Juan Moreno, el hermano de la intendenta de Feliciano.





Moreno, en declaraciones a radio 97.1 La Red Paraná expresó: "Cuando en muchos medios se habla de un hecho policial en Feliciano, y que involucra a un integrante de mi familia yo decido no esconderme. No hay lugar para especulaciones ni vinculaciones", indicó.





"Por mi familia yo considero a mi esposo y mis hijos. Esto que está sucediendo me genera un inmenso dolor por afrontar una carga, por ver mi nombre vinculado a un hecho tan grave. Pero quienes me conocen saben que soy una de las principales colaboradoras de las fuerzas que luchan contra este flagelo y así seguiré", dijo la funcionaria del norte entrerriano.





La intendenta recalcó: "La familia no se elige. No puedo salir a responder por los actos de un hermano que es mayor de edad y que ni siquiera pensó en sus hijos".





Para dar una magnitud de la mala relación con su hermano contó que: "En 2016 hice una denuncia contra él por agravios y ataques hacia mi familia".





El comunicado oficial





La familia no se elige, te toca



Hoy, cuando muchos medios de comunicación hablan de un hecho policial grave que involucra a un integrante de mi familia, no decido esconderme. Pongo la cara como todos los días. No tengo nada que esconder. La gente de Feliciano y la que me conoce sabe de mi situación familiar desde hace muchísimo tiempo, esa situación, que es algo personal, y de conocimiento publico, se hace necesario divulgarlo especialmente, no por la gente de mi querido Feliciano que lo sabe muy bien, sino por gente que puede asociar mi apellido paterno con este deleznable hecho que ha ocurrido a las puertas de mi ciudad.



No es necesario que a mis vecinos les cuente que hace muchos años no tengo relación con mi hermano, que hace mucho no se de su vida, ni mucho menos de sus negocios. No hay lugar para especulaciones ni para las vinculaciones. La gente de mi pueblo sabe que fui a la primera en mi gestión en decidir que mi hermano no tenga ningún tipo de vinculación alguna con el municipio. Esto fue así, porque la relación familiar ya estaba rota, rechazaba su forma de manejarse en la vida y en sus negocios, y ya no teníamos relación familiar. Saben mis mas íntimos que incluso llegue a realizarle una denuncia policial por amenazas.





No es necesario que a mis vecinos les cuente que hoy, cuando se busca resaltar mi consanguinidad, porque la noticia es que "el hermano de la Presidente municipal fue detenido", generan en mi y por sobre todo en mi familia más cercana, que son mis hijos; un inmenso dolor e indignación por tener que afrentar una carga que he rechazado desde ya hace mucho tiempo.. Es inevitable sentir indignación y angustia cuando mi nombre se vincula a un hecho de estas características y vinculado a un familiar.





Todos saben que trabajo desde que iba a la secundaria, saben muy bien que estudié y ejercí la docencia hasta que tuve el llamado, del por entonces intendente Viano, para empezar a trabajar en el municipio. Saben los felicianenses de mi entrega en la función pública y por ello me han elegido dos veces para el cargo de presidenta municipal.





Por todo esto acá estoy dando la cara, atendiendo esta inquietud, sin nada que ocultar, con una convicción firme de que la justicia investigará y actuará debidamente, y si es necesario castigará a los responsables de este suceso.





Tengo una hermosa herencia sanguínea que me dejó mi padre y la cual toda la vida he intentado redoblar. Soy una presidenta municipal que encabeza un equipo de trabajo que se entrega, da esfuerzo, crea y se da por su pueblo.





Hoy tengo que salir a explicar lo que muchos ya saben, y los otros, tal vez no. Hoy tengo que recordar que la familia no se elige, te toca.





Silvia Moreno