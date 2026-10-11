El paciente sufrió varios paros cardíacos y fue diagnosticado con síndrome de Brugada. La intervención fue en el Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay.

Concepción del Uruguay: implantaron por primera vez un desfibrilador subcutáneo a un joven de 20 años.

El Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay concretó una intervención inédita para la región al realizar el primer implante de un cardiodesfibrilador subcutáneo (CDI) en la costa del Uruguay. El procedimiento permitió brindar tratamiento a un joven de 20 años que había sufrido múltiples episodios de paro cardíaco y fue diagnosticado con una enfermedad congénita poco frecuente.

El paciente ingresó al establecimiento sanitario después de atravesar episodios de extrema gravedad. En primera instancia, fue reanimado por profesionales del servicio de guardia y posteriormente recibió atención especializada en la Unidad Coronaria, donde lograron estabilizarlo.

A partir de una serie de estudios, los médicos determinaron que padecía síndrome de Brugada, una alteración de la actividad eléctrica del corazón que puede desencadenar arritmias graves y provocar muerte súbita.

Una intervención inédita en la región

Frente al diagnóstico y los antecedentes del paciente, el equipo médico consideró necesaria la colocación de un cardiodesfibrilador implantable subcutáneo, un dispositivo diseñado para detectar determinadas arritmias potencialmente mortales y administrar una descarga eléctrica cuando resulta necesario.

La doctora Eugenia Hernández, secretaria técnica adjunta del Hospital Urquiza, inició las gestiones ante el Ministerio de Salud de Entre Ríos para obtener el equipamiento, considerado un insumo de alto costo.

Según se informó desde el establecimiento, la respuesta de la cartera sanitaria permitió disponer del dispositivo y organizar la intervención.

Una vez adquirido el equipo, se trasladaron hasta Concepción del Uruguay los doctores Leandro Tomas y Agustín Orosco, especialistas en electrofisiología, quienes realizaron el implante durante la jornada del viernes.

El procedimiento se convirtió en la primera colocación de un cardiodesfibrilador subcutáneo en la costa del Uruguay, lo que representa un avance en la disponibilidad de tratamientos cardiovasculares especializados en la región.

Cómo funciona el dispositivo implantado

A diferencia de los cardiodesfibriladores convencionales, el modelo subcutáneo no requiere introducir cables a través de las venas hasta el interior del corazón.

El sistema se coloca debajo de la piel y permite detectar alteraciones peligrosas del ritmo cardíaco para intervenir mediante una descarga eléctrica cuando corresponde.

Esta tecnología presenta ventajas para determinados pacientes, ya que evita algunas complicaciones relacionadas con los cables intravasculares, entre ellas infecciones sistémicas y fracturas de los electrodos.

Su utilización resulta especialmente relevante en personas jóvenes que podrían necesitar protección frente a arritmias graves durante muchos años.

El paciente permanece estable

Desde el Hospital Urquiza informaron que la intervención se desarrolló exitosamente y que el joven permanece estable en la Unidad Coronaria, bajo seguimiento del equipo médico.

El procedimiento fue posible mediante el trabajo coordinado entre los profesionales del establecimiento, los especialistas en electrofisiología y el Ministerio de Salud provincial.

La experiencia constituye un antecedente importante para la atención de enfermedades cardíacas complejas en Concepción del Uruguay y otras localidades de la región, al incorporar una alternativa terapéutica especializada para pacientes con riesgo de arritmias potencialmente mortales.