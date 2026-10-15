Advierten sobre pedidos de adopción de gatos que podrían estar destinados a rituales. Recomiendan reforzar los controles y prevenir el maltrato.

Alertan por el riesgo de maltrato a gatos negros y blancos ante la llegada de Halloween.

Con la proximidad de Halloween y las celebraciones de principios de noviembre, agrupaciones dedicadas al rescate y la protección animal advierten sobre posibles riesgos para los gatos negros y blancos. Según señalan, durante esta época del año suelen recibir solicitudes de adopción que generan sospechas sobre el destino de los animales, ante la posibilidad de que sean utilizados en prácticas esotéricas o rituales.

La preocupación se concentra especialmente en los felinos de estos colores, históricamente asociados con distintas supersticiones y creencias populares. Por ese motivo, algunas organizaciones proteccionistas recomiendan extremar los cuidados al momento de entregar animales en adopción y verificar las condiciones en las que vivirán.

Sin embargo, es importante aclarar que estas advertencias no permiten establecer que exista un incremento comprobado de sacrificios o hechos de maltrato vinculados con estas fechas. Tampoco corresponde asociar estas prácticas con las celebraciones culturales o religiosas en su conjunto.

Por qué aumenta la preocupación durante octubre

Halloween, que se celebra cada 31 de octubre, y el Día de los Muertos, conmemoración tradicional de principios de noviembre, suelen estar acompañados de símbolos, representaciones y creencias vinculadas con la muerte y lo sobrenatural.

En ese contexto, los gatos negros aparecen frecuentemente asociados con la brujería en determinadas tradiciones populares, mientras que los blancos también son objeto de interpretaciones supersticiosas.

Las organizaciones de protección animal sostienen que estas creencias pueden motivar solicitudes de adopción que requieren una evaluación cuidadosa, especialmente cuando las personas interesadas buscan exclusivamente ejemplares de un determinado color o pretenden retirarlos de manera inmediata.

No obstante, la preferencia por un gato negro o blanco no constituye por sí misma una señal de maltrato ni demuestra una intención perjudicial.

Los proteccionistas también remarcan que las celebraciones mencionadas tienen significados culturales y familiares que no deben confundirse con eventuales conductas individuales de crueldad animal.

Recomiendan reforzar los controles de adopción

Frente a esta situación, las agrupaciones dedicadas al rescate animal aconsejan mantener los procedimientos habituales de adopción responsable y prestar especial atención a las solicitudes que presenten irregularidades.

Entre las principales recomendaciones se encuentran realizar entrevistas previas, conocer las condiciones del hogar donde vivirá el animal y solicitar información de contacto que permita mantener un seguimiento posterior.

También se aconseja formalizar las adopciones mediante acuerdos de tenencia responsable y evitar las entregas apresuradas cuando no existan garantías suficientes sobre el bienestar del gato.

Estas medidas no deberían limitarse a los animales negros o blancos ni aplicarse exclusivamente durante octubre, ya que todos los animales necesitan protección y condiciones adecuadas de cuidado durante todo el año.

Qué hacer ante una sospecha de maltrato animal

Las organizaciones recuerdan que cualquier situación de crueldad o maltrato debe ser denunciada ante las autoridades competentes.

En Argentina, la Ley Nacional 14.346 establece sanciones penales para quienes cometan actos de maltrato o crueldad contra los animales. La normativa contempla distintas conductas que pueden constituir delitos y permite la intervención de la Justicia.

Ante una situación sospechosa, se recomienda reunir la información disponible, conservar posibles pruebas y efectuar la denuncia correspondiente, sin exponerse a situaciones de riesgo ni realizar acusaciones públicas sin elementos que las respalden.

Las entidades proteccionistas insisten en que la prevención debe centrarse en promover adopciones responsables, fortalecer el seguimiento de los animales rescatados y generar conciencia sobre la importancia de su bienestar.

En vísperas de las celebraciones de fin de octubre y comienzos de noviembre, el mensaje apunta a reforzar los cuidados sin alimentar supersticiones ni estigmatizar tradiciones culturales: la protección de los animales debe sostenerse durante todo el año.