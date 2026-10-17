Miley Cyrus y su madre trabajan en un proyecto para mujeres sin hogar

Miley Cyrus y su madre, Tish Purcell, están trabajando en un proyecto que va mucho más de una donación y que hacía tiempo que tenían en mente. Se llama Rosa's Place y busca ofrecer un hogar estable a mujeres que han vivido en la calle o han sufrido violencia doméstica en Los Ángeles.

Rosa's Place se está construyentdo en Skid Row, en el centro de Los Ángeles, dentro de una zona especialmente golpeada por la falta de vivienda. Cuando finalicen las obras, para el año que viene o inicios de 2028, contará con 97 apartamentos de vivienda permanente con servicios de apoyo para mujeres en riesgo de exclusión social y situaciones complejas en sus casas. Estos apartamentos se entregarán amueblados, con cocina y baño propios. Además, incluirá patios, zonas de lavandería luminosas y áreas de encuentro para favorecer espacios de convivencia entre las futuras vecinas.

La iniciativa de madre e hija forma parte de la ampliación del Downtown Women's Center, una organización que lleva décadas ofreciendo alojamiento, atención y recursos a mujeres en situaciones vulnerables. De hecho, las residentes en Rosa's Place tendrán acceso a acompañamiento profesional y servicios de atención gestionados por la propia organización. El objetivo es que disponer de una vivienda sea el punto de partida para reconstruir sus vidas, no el final del camino.

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Proyecto

El pasado sábado, Miley y Tish fueron homenajeadas en una gala solidaria de la organización para reconocer su compromiso a la causa y anunciar la aportación que ambas han destinado: en concreto, un millón de dólares a la campaña HOME, destinada a financiar viviendas y servicios de apoyo, entre ellos Rosa's Place. La gala recaudó un total de 2,2 millones de dólares.

En su aparición, Miley explicó que uno de los aspectos que más le conmueven de su colaboración ha sido conocer a las mujeres que reciben ayuda en el centro y escuchar sus historias: "Su fuerza, resiliencia y esperanza permanecen conmigo mucho tiempo después de irme", reconocía. Se siente feliz de apoyar en su labor para crear oportunidades que permitan a estas mujeres sanar, reconstruir sus vidas y volver a sentirse en casa.

Su madre, Tish, ha puesto el foco en la importancia emocional de disponer de un hogar seguro. "Siempre he creído que el hogar es nuestro lugar seguro y que pueden tener un impacto poderoso en cómo nos sentimos", exponía. También destacó que poder ayudar a diseñar espacios donde las mujeres descansen, se recuperen y puedan mirar hacia el futuro tiene un significado especial para ella.

La relación de Miley con este tipo de iniciativas viene de lejos. En 2014, tras ganar el premio a 'Vídeo del año' en los MTV Video Music Awards por 'Wrecking Ball', cedió el protagonismo de su discurso a Jesse Helt, un joven que había vivido en la calle, para llamar la atención sobre la situación de los jóvenes sin hogar. Aquella experiencia contribuyó a impulsar su apoyo más allá de los escenarios, primero con Happy Hippie Foundation y después a través de la Fundación Miley Cyrus. Su colaboración con el 'Downtown Women’s Center' se ha intensificado desde 2024 y está dando como resultado proyectos maravillosos como Rosa's Place.