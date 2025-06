Municipal de Nogoyá denuncia a superiores por acoso y abuso sexual

En un escrito que presentó con patrocinio del abogado José H. Damaso Muñoz y que dirigió al responsable de Recursos Humanos del Municipio de Nogoyá, Gerardo Beltramino, ratificó la “denuncia realizada oportunamente ante esa Municipalidad de Nogoyá, donde pongo de manifiesto acoso laboral, que manifestare oportunamente y/o acoso de índole sexual contra” dos empleados “quienes desempeñan funciones como superiores-jefes directos en el ámbito” laboral.

En la presentación, describe una serie de situaciones humillantes: “comentarios de connotación sexual dirigidos hacia mi persona”; “acercamientos físicos no consentidos”; “insinuaciones verbales, mensajes o gestos de índole sexual”; “amenazas o condicionamientos vinculados con mi trabajo, calificaciones, permanencia en el lugar de la Municipalidad, siempre amenazando con despedirme”.

La trabajadora además reclamó por el cambio de funciones: de desempeñar tareas en oficinas fue enviada a la calle a hacer trabajos de “controladora” en el área de estacionamiento medido en la ciudad de Nogoyá. Por su trabajo, percibía 3.000 diarios pesos, en jornada de ocho horas.

Municipalidad nogoyá.jpg Una empleada del área Rentas de la municipalidad de Nogoyá efectuó una presentación en la Justicia hacia dos superiores jerárquicos

La empleada también efectuó una presentación ante el subsecretario de Hacienda de la Municipalidad de Nogoyá, Juan Pablo Serra, en la que reclama por su situación laboral.

En ese escrito, intimó al funcionario para que “arregle mi situación laboral, se me informe, mismo medio, en calidad de qué, me encuentro desempeñando funciones laborales diarias para esa Municipalidad de Nogoyá, categoría, haber mensual básico, aportes jubilatorios, obra social etc., detalles de ello, como así las concernientes a adicionales, aportaciones por desempeño, y las que correspondan a descuentos mensuales, todo ello desde la fecha que me encuentro desempeñando tareas bajo relación de dependencia; Como así que inmediatamente de recibida la presente, cumpla con el depósito de los haberes mensuales los que no han sido acreditados a la fecha, siendo estos los meses de abril y mayo”.

“En otro orden –agrega- solicito se me informe el motivo por el cual pasé a desempeñarme en tareas de controladora, cuando cumplía otras tareas, que conforme se me informara de forma verbal (constancia que tengo en mi poder) obedece a razones no laborales y se realizó debido a expresarme en medios radiales y dar a conocer ciertas injusticias laborales de las cuales tienen conocimientos, y que no fueron oportunamente resueltas, por esas autoridades en sendas reuniones a tal fin, y de lo cual tengo derecho, sin agraviar a esa Municipalidad, que es lo que sucedió”.

Denuncia en Gualeguaychú

La titular de la Departamental de Escuelas de Gualeguaychú, Natalia Báez, denunció al supervisor de escuelas de nivel medio, Cristhian Álvarez, por hechos vinculados a un contexto de violencia en el ámbito laboral.

En la denuncia interviene el Juzgado Laboral N°2 a cargo del Dr. Agustín Dellazuana, quien estableció medidas restrictivas para Álvarez que le fueron notificadas formalmente. También fue notificada de la denuncia la titular de la Fiscalía de Género, Carolina Costa. Una vez en conocimiento de la mencionada denuncia, la justicia local dispuso medidas restrictivas que le impiden el ingreso a Álvarez al edificio de la Departamental de Escuelas.