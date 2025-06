Un ex-DT de Patronato podría dirigir a la Selección de Chile

Gustavo Álvarez habló sobre su posible llegada a la Selección de Chile

Álvarez fue consultado sobre la posibilidad de reemplazar a Gareca pero fue tajante: "Mi estilo no es responder por escenarios ficticios, no me parece responsable opinar sobre un futuro imaginario. Estoy enfocado en el presente, tengo un contrato con la U".

Por lo pronto, la Federación Chilena no se expidió con respecto a la situación del Tigre ni tampoco el propio DT dio indicios de querer bajarse del barco antes de tiempo. La próxima fecha, el martes contra Bolivia en la altura, se puede definir