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Ver a Patronato por televisión costará $15.000 por mes

LPF Play dejará de ser gratuita desde el 15 de octubre. Los hinchas de Patronato deberán pagar para ver los partidos en vivo, justo cuando se acercan las definiciones de la Primera Nacional.

9 de octubre 2026 · 09:15hs
Ver a Patronato por televisión costará $15.000 por mes

Prensa Patronato

Ver a Patronato por televisión costará $15.000 por mes

Seguir a Patronato desde casa tendrá un costo a partir de la próxima semana. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que LPF Play comenzará a cobrar una suscripción mensual de $15.000 para acceder a los partidos en vivo de la Primera Nacional. La medida entrará en vigencia el 15 de octubre, en la recta final de la temporada y cuando el fútbol de ascenso se prepara para disputar sus instancias decisivas.

Cuánto costará ver a Patronato por LPF Play

El servicio de streaming de la AFA ofrecerá un plan de $15.000 mensuales que permitirá acceder a todos los encuentros en vivo de la Primera Nacional y otras competencias del fútbol argentino.

De esta manera, los hinchas del Rojinegro que quieran seguir los partidos desde sus casas, especialmente cuando el equipo juegue como visitante, deberán contratar la suscripción. Hasta ahora, las transmisiones podían verse de manera gratuita a través de la plataforma.

El abono permitirá ver los encuentros en calidad Full HD y utilizar hasta dos pantallas de manera simultánea. También incluirá contenido bajo demanda durante un plazo de hasta 72 horas, según las condiciones publicadas por LPF Play.

El cobro llega en la etapa decisiva del ascenso

La decisión de comenzar a cobrar llega en un momento sensible para los hinchas. La Primera Nacional transita las últimas fechas de la fase regular y se aproxima a los cruces que definirán el segundo ascenso a la Liga Profesional.

En ese contexto, cada partido puede resultar determinante para las aspiraciones de los equipos. Para los simpatizantes de Patronato, el nuevo esquema implica sumar un gasto mensual para seguir las alternativas del campeonato por televisión o dispositivos digitales.

El cambio también alcanza a los seguidores de los clubes que compiten en la Primera B Metropolitana y la Primera C, además de otras competencias incluidas en el plan pago.

Qué se podrá ver gratis

LPF Play mantendrá una alternativa gratuita, aunque con contenidos más limitados. El plan Base permitirá acceder a transmisiones seleccionadas del Federal A, futsal femenino y Torneo Promocional Amateur, además de resúmenes, contenidos especiales y programas de la plataforma.

La Primera Nacional, en cambio, quedará dentro del servicio de suscripción. Por eso, quienes quieran seguir todos los partidos de Patronato en vivo deberán pasar al plan pago.

La plataforma fue puesta en marcha por la AFA como parte de su estrategia para transmitir directamente los torneos del ascenso, luego de asumir la producción y distribución de los encuentros. Ahora, el sistema avanzará hacia un modelo de suscripciones para acceder a las principales competencias.

Patronato LPF Octubre mes
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