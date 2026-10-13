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Lautaro Pereyra hace dudar a Ponzio en River

Lautaro Pereyra brilló ante Estudiantes de Río Cuarto y pelea con Tomás Galván por un lugar en el equipo titular de River para visitar a Sarmiento.

13 de octubre 2026 · 11:58hs
Lautaro Pereyra hace dudar a Ponzio en River.

Lautaro Pereyra hace dudar a Ponzio en River.

La actuación de Lautaro Pereyra en el triunfo por 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto le abrió una oportunidad en River. El juvenil de 18 años pelea con Tomás Galván por un lugar en el equipo titular para visitar a Sarmiento de Junín. La decisión será de Leonardo Ponzio, entrenador interino.

Pereyra, que debutó en Primera División de la mano de Eduardo Coudet, fue una de las figuras del ajustado triunfo del Millonario ante el conjunto cordobés. Con personalidad, desequilibrio individual y un buen remate desde media distancia, se convirtió en uno de los jugadores más peligrosos durante el primer tiempo. Comenzó el encuentro como enganche clásico, detrás de los dos delanteros, aunque luego pasó a jugar por la izquierda y perdió parte de su influencia ofensiva al desempeñarse más cerca de la banda.

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River: Lautaro Pereyra se mete en la pelea por la titularidad

El regreso de Thiago Almada, ya recuperado de su lesión, parecía dejar a Pereyra como el principal candidato a salir del equipo. Sin embargo, su rendimiento ante Estudiantes modificó el panorama y lo metió en la pelea por un lugar entre los titulares. Su principal competidor es Tomás Galván, quien ofrece características diferentes y le aporta mayor equilibrio al mediocampo.

La elección de Ponzio no dependerá únicamente del nivel individual de ambos futbolistas, sino también del esquema táctico que pretenda utilizar frente a Sarmiento. Galván, con pasado en Vélez, Tigre y Colón, suele desempeñarse como un volante de características mixtas, ubicado a la izquierda del mediocampista central y en una posición similar a la de Tobías Andrada, el encargado de ocupar el sector derecho. Pereyra, en cambio, se siente más cómodo como enlace y tiene un perfil más ofensivo, aunque también podría adaptarse a una posición sobre la banda para compartir el mediocampo con Almada.

Un dato que refleja el recorrido del juvenil es que, hasta el encuentro frente a Estudiantes de Río Cuarto, no había sumado minutos desde la llegada de Ponzio al banco de River. Sus 12 presentaciones anteriores en Primera División habían sido bajo la conducción de Coudet. La necesidad de introducir una modificación en el equipo, que había repetido la formación inicial durante los cuatro partidos anteriores, le permitió tener su primera oportunidad con el actual cuerpo técnico.

En principio, Pereyra podría regresar al banco de suplentes, ya que la presencia de Galván ofrece un mayor balance entre ataque y defensa. No obstante, su actuación dejó abierta la discusión y le demostró al entrenador que puede ser una alternativa importante. El juvenil volvió a dar señales de su potencial y ahora obliga a Ponzio a evaluar si prioriza el equilibrio en la mitad de la cancha o el desequilibrio ofensivo que puede aportar el enganche.

De cara al compromiso ante Sarmiento de Junín, la probable formación de River estaría integrada por Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván o Lautaro Pereyra, Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi. La disputa por ese lugar en el mediocampo aparece como una de las principales incógnitas del Millonario, con un juvenil que aprovechó su oportunidad y busca ganarse un lugar en el equipo.

River Plate Leonardo Ponzio Sarmiento de Junín
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