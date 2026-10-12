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Lanús derrotó a Vélez y sueña con ingresar a puestos de copas

El Granate se impuso 2-0 frente al Fortín en La Fortaleza, con un gol de Sasha Marcich y otro en contra de Tomás Marchiori, ambos durante el segundo tiempo del partido.

12 de octubre 2026 · 18:16hs
Lanús derrotó a Vélez y sueña con ingresar a puestos de copas.

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Lanús consiguió una importante victoria por 2-0 frente a Vélez Sarsfield este lunes 12 de octubre, en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino logró destrabar un encuentro disputado durante el segundo tiempo y terminó ampliando la diferencia en los minutos finales.

El partido comenzó con intensidad y situaciones para ambos equipos, aunque ninguno consiguió abrir el marcador durante la primera mitad. Vélez generó algunas de las oportunidades más claras, especialmente a través de Juan Policella, quien estrelló un remate en el palo a los 31 minutos y estuvo cerca de adelantar al conjunto visitante.

Lanús también encontró espacios para atacar mediante Marcelino Moreno, Eduardo Salvio y Allan Wlk, aunque sus intentos fueron controlados por la defensa rival y el arquero Tomás Marchiori. El desarrollo estuvo marcado por las intervenciones defensivas, los tiros de esquina y varias infracciones que interrumpieron la continuidad del juego.

Sasha Marcich abrió el marcador para Lanús en el segundo tiempo

Lanús derrotó a Vélez y sueña con ingresar a puestos de copas.

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Después de una primera etapa sin goles, Lanús logró ponerse en ventaja a los 13 minutos del complemento gracias a Sasha Marcich, quien convirtió el primer tanto del encuentro. El gol modificó el desarrollo del partido y permitió que el conjunto local comenzara a manejar el resultado frente a un Vélez obligado a buscar la igualdad.

El equipo visitante intentó responder mediante modificaciones ofensivas y el ingreso de jugadores como Diego Valdés, Dilan Godoy y Simón Escobar, buscando mayor profundidad en los últimos metros. Sin embargo, Lanús mantuvo el orden defensivo con intervenciones importantes de Carlos Izquierdoz y José Canale, quienes lograron neutralizar varios avances del Fortín.

Mauricio Pellegrino también realizó cambios para renovar energías y sostener la intensidad durante el tramo decisivo, con los ingresos de Matías Sepúlveda, Yoshan Valois, Ramiro Carrera y Gonzalo Lobos. Estas variantes permitieron al Granate mantener presencia ofensiva mientras Vélez intentaba adelantarse en el campo para encontrar el empate.

Un gol en contra de Tomás Marchiori sentenció la victoria del Granate

En los minutos finales, Lanús encontró nuevas oportunidades para ampliar la diferencia, aprovechando los espacios que dejó Vélez en su intento por igualar el encuentro. Ramiro Carrera protagonizó una de las acciones más peligrosas al conectar un remate que impactó en el palo, cuando el partido ingresaba en tiempo de descuento.

La jugada decisiva llegó a los 49 minutos del segundo tiempo, cuando un despeje del arquero Tomás Marchiori terminó dentro de su propio arco y estableció el 2-0 para Lanús. El tanto en contra terminó de inclinar el resultado a favor del equipo local, que había conseguido sostener su ventaja durante buena parte del complemento.

El encuentro también tuvo momentos de tensión por decisiones arbitrales, especialmente durante el primer tiempo, cuando los jugadores de Vélez reclamaron una expulsión por una infracción de Agustín Medina sobre Lucas Robertone. El árbitro Sebastián Martínez dirigió un compromiso que registró varias amonestaciones y numerosas disputas en la mitad de la cancha.

Con este triunfo, Lanús cerró una jornada positiva ante su público y consiguió tres puntos importantes en el desarrollo del Torneo Clausura 2026, gracias a una actuación que combinó solidez defensiva y eficacia en los momentos decisivos. Vélez, por su parte, no logró aprovechar sus oportunidades iniciales y terminó sufriendo una derrota que se definió con dos goles durante el segundo tiempo.

Lanús Vélez Torneo Clausura Mauricio Pellegrino
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