Los Pibes del Kiosko impulsan una concentración para este domingo, desde las 13, en la previa del encuentro que disputará Patronato ante Güemes.

El Pueblo Rojinegro también juega su partido. En la antesala de un compromiso determinante para sus aspiraciones de permanecer en la Primera Nacional, hinchas de Patronato convocan a un banderazo para este domingo, a partir de las 13, en las inmediaciones del estadio Presbítero Bartolomé Grella.

La concentración, organizada por Los Pibes del Kiosko, se desarrollará en Churruarín 455, sobre el mural que lleva la leyenda Verte y Sonreír. La iniciativa busca acompañar al equipo en la previa de un encuentro que adquiere una importancia especial en la recta final del campeonato.

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Desde las 16, el conjunto dirigido por Marcelo Fuentes recibirá a Güemes de Santiago del Estero, en barrio Villa Sarmiento, por la 33ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Para el Santo, el desafío representa mucho más que tres puntos: es una nueva final en la lucha por conservar la categoría.

Los hinchas del Rojinegro juegan su partido

Patronato llegará a esta jornada fuera de los puestos de descenso, aunque la reciente derrota ante Chacarita redujo al mínimo su margen de error. El Funebrero quedó a una unidad del elenco entrerriano y tendrá la posibilidad de superarlo en la tabla si vence este sábado a Almagro, en uno de los adelantos de la fecha.

En ese escenario, el Rojinegro necesita hacerse fuerte en casa. Una victoria le permitiría dar un paso importante en la pelea por la permanencia, sin depender de otros resultados. Del otro lado estará Güemes, que ocupa el último lugar de las posiciones y podría perder la categoría este fin de semana.

Con la urgencia de sumar y la presión propia de una definición que se acerca, Patronato afrontará un compromiso decisivo ante su gente. En la previa, sus hinchas buscarán hacer sentir su respaldo con banderas, canciones y aliento para empujar al equipo en un momento crucial.

La cita será a las 13 en Churruarín 455. Dos horas después, la pelota comenzará a rodar en el Grella. Patronato se jugará mucho dentro de la cancha y su gente prepara su propio partido desde las tribunas.