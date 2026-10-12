Gimnasia de Mendoza volvió al triunfo ante Newell's

Gimnasia de Mendoza volvió al triunfo después de cuatro fechas al vencer por 1 a 0 como local a Newell's en un duelo entre dos conjuntos que intentan mejorar su lugar dentro de la zona de clasificación del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) 2026.

Agustín Módica, goleador del certamen con nueve tantos, marcó una conquista de gran factura para inclinar la balanza del pleito y dejar a la Lepra inquieta con su octavo puesto, que hoy lo cruzaría con Rosario Central.

La jugada más importante del primer tiempo llegó a los 27 minutos. Tras un despeje de un tiro de esquina, el cuadro rosarino volvió a meter la pelota en el área rival y, después de un rebote, Santiago Solari definió en soledad para plasmar el 1-0 y cumplir con la ley del ex (jugó en 2022). Sin embargo, la acción se invalidó por la intervención del VAR, que detectó un fuera de juego del autor del tanto.

Gimnasia de Mendoza marcó la diferencia en la segunda mitad

El complemento inició de forma frenética con ambos equipos generando importantes situaciones de peligro. Módica emergió para cortar con la ineficacia y, a los 12 minutos, sacó un sablazo desde afuera del área para estampar el 1-0 para Gimnasia con un golazo. Newell’s reaccionó con el correr del cronómetro. Luego de varias aproximaciones, Ignacio Colo Ramírez logró el empate, pero su gol fue anulado por fuera de juego. El equipo de Frank Kudelka desperdició múltiples situaciones en el final.