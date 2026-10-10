Facundo Heredia, otra baja en Patronato

Un desgarro dejará al margen a Facundo Heredia para el encuentro del domingo entre Patronato y Güemes en el estadio Grella.

El entrenador de Patronato, Marcelo Fuentes, estará obligado a meter mano en el armado del 11 inicial que este domingo enfrentará a Güemes de Santiago del Estero en el estadio Grella por la 33° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B. El DT no tendrá a disposición a Facundo Heredia, quien se sumó a la enfermería del Rojinegro.

El marcador de punta, que también oficia como mediocampista por la banda izquierda, acusó un desgarro en el isquiotibial derecho. La lesión no sólo le impedirá actuar el domingo, sino que también se perderá el juego ante Tristán Suárez, correspondiente al 34° capítulo.

Con Heredia en la lista de bajas Fuentes no tendrá a sus habituales lateralez izquierdo. Nahuel Genéz evoluciona de un desgarro en el isquiotibial derecho sufrido en la victoria ante San Martín de San Juan. Frente a este escenario, Santiago Piccioni es quien se perfila para ocupar la vacante que se produjo en la última línea.

Además, Fuentes no tendrá a Joaquín Barolín, quien recibió dos fechas de suspensión tras su expulsión en la derrota ante Chacarita.

La enfermería de Patronato

Nahuel Genez: desgarro en el isquiotibial derecho

Gabriel Díaz: fractura de peroné

Facundo Heredia: desgarro del isquiotibial derecho

Federico Bravo: poscirugía del quinto metatarsiano

Francisco Lencinas: poscirugía de luxación de rótula

Luciano Pacco: poscirugía de ligamento cruzado

Diego Díaz: poscirugía de ruptura de ligamento colateral externo de rodilla