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Cuatro paranaenses disputarán la Liga Femenina

Iara Navarro en Obras Basket; Renata Pidone y Josefina Álvarez en Rocamora; y Joaquina Stoppello en Instituto serán parte de la 10ª edición de la Liga Femenina.

9 de octubre 2026 · 18:14hs
Navarro

Prensa Obras, Rocamora e Instituto

Navarro, Pidone, Álvarez y Stoppello formarán parte de la Liga Femenina.

Cuatro jugadoras paranaenses serán parte de la 10ª edición de la Liga Femenina de Básquet, certamen que comenzará este sábado y contará con una participación récord de 20 equipos. Se trata de Iara Navarro, Renata Pidone, Josefina Álvarez y Joaquina Stoppello.

Navarro jugará su tercera campaña en la élite del básquet femenino. Esta vez, con otra camiseta, la de Obras Basket. Tras su corto paso por Unión de Crespo, donde disputó la Liga Provincial y el Torneo Integración, la pivot paranaense vuelve a competir en la Liga. Anteriormente, lo había hecho en Corrientes Básquet (2018) y Berazategui (2025-2026).

Por su lado, Pidone renovó contrato con Rocamora y jugará su cuarta temporada consecutiva en la máxima categoría. Allí, tendrá de compañera a Álvarez, quien tendrá su primera experiencia al nivel profesional, señala Doble y Falta.

Quien también continúa en el mismo equipo es Stoppello. La base seguirá un año más en Instituto de Córdoba, club en el que disputará su cuarto año en la Liga desde su debut en 2023.

El formato de la Liga Femenina

La 10ª edición de la Liga Femenina de Básquet contará con una participación récord de 20 clubes, que estarán divididos en tres zonas. El Torneo Apertura comenzará con una fase regular de ida y vuelta dentro de cada grupo.

Zona A: Instituto, Rocamora, Sociedad Española, San José, Hindú y Chañares.

Zona B: Obras, Unión Florida, Deportivo Berazategui, El Talar, Náutico, Ferro y Regatas San Nicolás.

Zona C: Quilmes, Peñarol, Independiente de Neuquén, El Biguá, Boca, Vélez y Unión Bahía.

Los cuatro mejores de cada zona avanzarán a los cuadrangulares semifinales. Los tres ganadores de esas sedes y el mejor segundo clasificarán al Cuadrangular Final, que determinará al campeón del Apertura. Posteriormente llegará la Liga Nacional Femenina, que tendrá su definición mediante Playoffs.

Rocamora debuta en Córdoba

El Rojo de Concepción del Uruguay tendrá su estreno este sábado, cuando se presente en la localidad cordobesa de James Craik, donde visitará a Deportivo Chañares. El partido se jugará desde las 21, en el estadio Aldo Atilio Moya.

El resto de los partidos del sábado serán: Obras vs Unión Florida, El Talar vs Ferro, San José de Mendoza vs Sociedad Española de San Luis y Boca vs Vélez.

Liga Femenina Rocamora Obras Basket Instituto
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