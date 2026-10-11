La quinta edición de Diseña Paraná comenzó en Sala Mayo con indumentaria, decoración y propuestas originales. Continuará hasta el lunes con entrada gratuita.

Diseña Paraná reunió a más de 80 emprendedores y convocó a numerosos visitantes.

La quinta edición de Diseña Paraná abrió sus puertas este sábado en la Sala Mayo, con una importante convocatoria de público y la participación de más de 80 emprendimientos dedicados a la producción y el diseño local. La feria se desarrolla durante el fin de semana largo y permanecerá abierta hasta el lunes 12 de octubre, de 16 a 21, con entrada libre y gratuita.

La propuesta reúne indumentaria, accesorios, objetos decorativos, productos textiles, artículos para el hogar y distintas creaciones de diseñadores paranaenses. Además, el público puede disfrutar de un patio gastronómico e intervenciones artísticas, en un espacio que combina comercialización, creatividad y entretenimiento.

Durante la apertura, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Paraná, Santiago Halle, destacó el crecimiento de la iniciativa y su consolidación dentro de la agenda cultural y productiva de la ciudad.

"Ya la Diseña es una marca de la ciudad", sostuvo el funcionario, quien valoró la continuidad del proyecto y el trabajo desarrollado para incorporar diseño y valor agregado a las producciones de los emprendedores locales.

Diseña Paraná, una apuesta al desarrollo emprendedor

Halle señaló que la feria forma parte de una política pública que articula el trabajo municipal con universidades y otros sectores vinculados a la producción.

"Para nosotros es un orgullo, nos representa muchísimo la Diseña, por el trayecto, por la continuidad y también por el valor agregado", expresó.

Asimismo, resaltó la importancia de realizar el encuentro durante el fin de semana largo, cuando Paraná recibe visitantes de distintos puntos de la región.

"Los fines de semana largos los aprovechamos muchísimo. En este caso, los turistas se pueden encontrar con la Diseña, con valor local, con una propuesta acá en la Costanera, frente al río", indicó.

Por su parte, la concejal Luisina Minni recorrió los puestos y destacó la calidad de los productos exhibidos, así como las oportunidades de capacitación que reciben quienes participan de la iniciativa.

"Es una política pública que permite que los emprendedores y emprendedoras se capaciten y que hoy puedan ofrecer un producto aún mejor", manifestó.

La edil también subrayó que el encuentro constituye una oportunidad para incrementar las ventas y dar a conocer nuevas marcas. "Hay mucho movimiento, hay muchas ventas, que eso también es muy bueno. Y donde no hay ventas, sí hay un reconocimiento a la marca, y eso también es muy importante", afirmó.

Creaciones inspiradas en la identidad paranaense

Entre los emprendimientos participantes se encuentra By Ale, de Alejandra Romero, quien presentó una colección inspirada en las flores de los árboles característicos de Paraná.

"Hice estos diseños en función de las flores de los árboles de Paraná, como el ceibo, los lapachos y los aromitos", explicó la emprendedora.

Su propuesta incluye prendas intervenidas y la reutilización de materiales textiles, con el objetivo de combinar creatividad y cuidado ambiental.

"Hice un flor de poncho, reciclando jeans. Ayudamos un poco al medio ambiente y le damos una nueva oportunidad a las prendas", contó.

Romero también destacó que sus diseños buscan adaptarse a diferentes públicos, sin distinciones de edad, género o características corporales.

Otra de las propuestas es Origen Nativo, el emprendimiento de Dolores Cimarrón, dedicado a la confección artesanal de prendas mediante telar bastidor. Sus creaciones incorporan técnicas como crochet, tejido con dos agujas, macramé y bordado.

"La gente no puede creer que con los paños y de la forma en que se trabaja se logren cosas tan variadas", comentó la diseñadora.

Cimarrón, quien participa desde hace varios años, valoró especialmente las instancias de formación y acompañamiento que ofrece la feria para fortalecer los proyectos productivos.

El público destacó la variedad y calidad

La respuesta de los visitantes fue otro de los aspectos destacados durante la jornada inaugural. Entre quienes recorrieron los puestos estuvo Marcela, vecina de Paraná, quien resaltó la creatividad de los expositores y la importancia de acompañar a los productores de la ciudad.

"Está tan bonito, tan creativa la gente que expone. Hay que apoyar todo esto, en este momento sobre todo", expresó. Durante su visita adquirió un mantel que le llamó especialmente la atención por su diseño.

Valeria, otra de las asistentes, destacó la diversidad de artículos disponibles y la relación entre calidad y precio.

"Estamos disfrutando muchísimo el paseo. Es una propuesta excelente, con mucho diseño, calidad y productos que no encontrás en otro lado. Es muy variado y los precios son accesibles", señaló.

En tanto, Omar valoró la evolución de la feria a lo largo de sus cinco ediciones y consideró que los emprendimientos muestran un mayor nivel de profesionalización.

"Veo que ha crecido mucho de año a año. Está más profesionalizada, hay mucha variedad y se nota que el producto está muy cuidado y curado", sostuvo.

También destacó la posibilidad de conversar directamente con los diseñadores para conocer los procesos de elaboración y las historias que existen detrás de cada creación.

Actividades hasta el lunes

Diseña Paraná continuará este domingo y lunes 12 de octubre, entre las 16 y las 21, en la Sala Mayo, ubicada en la zona de la Costanera.

La entrada será libre y gratuita, con una programación que combina exposición y venta de productos, gastronomía e intervenciones artísticas.

La iniciativa busca fortalecer la actividad de los emprendedores locales, ampliar sus oportunidades comerciales y consolidar un espacio de encuentro entre quienes producen en la ciudad y el público que valora el diseño con identidad propia.