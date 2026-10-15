Salud: Nación aprobó un plan cardiovascular y actualizó la lista de medicamentos esenciales.

La estrategia de salud se extenderá hasta 2030 y apunta a mejorar la prevención y los tratamientos. Seis medicamentos integran el nuevo listado.

El Gobierno nacional aprobó un nuevo plan destinado a prevenir y tratar las enfermedades cardiovasculares hasta 2030 y actualizó el listado de medicamentos esenciales utilizados para abordar estas patologías en el primer nivel de atención de la salud pública. La iniciativa busca fortalecer la detección temprana de factores de riesgo y mejorar el acceso a tratamientos.

Las medidas fueron oficializadas este jueves por el Ministerio de Salud de la Nación mediante las resoluciones 1445/2026 y 1447/2026, publicadas en el Boletín Oficial. La primera establece el Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030, mientras que la segunda reemplaza el listado de medicamentos esenciales que estaba vigente desde 2021.

El programa contempla acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades relacionadas con la hipertensión arterial, el colesterol elevado y otras condiciones que incrementan el riesgo cardiovascular. También propone mejorar la articulación entre los distintos niveles de atención sanitaria y garantizar la continuidad de los tratamientos.

Las enfermedades cardiovasculares causaron más de 105.000 muertes

De acuerdo con los fundamentos de la resolución, durante 2024 se registraron en Argentina 105.130 fallecimientos por causas cardiovasculares, una cifra que representó el 27,9% del total de defunciones y el 40,4% de las muertes atribuidas a enfermedades no transmisibles.

Estos indicadores reflejan la importancia de las patologías cardiovasculares dentro del sistema sanitario argentino y fundamentan la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a su prevención y tratamiento.

Entre los principales factores de riesgo identificados por el Ministerio de Salud aparecen el tabaquismo, el consumo de alcohol, la alimentación inadecuada y la falta de actividad física. También se consideran condiciones como la hipertensión arterial, la diabetes, el exceso de peso y la enfermedad renal crónica.

La estrategia nacional propone superar el abordaje individual de cada enfermedad y avanzar hacia una atención integral que contemple las distintas condiciones de salud de los pacientes.

En ese sentido, uno de los objetivos centrales será mejorar los mecanismos de detección temprana, favorecer el seguimiento médico y reducir las complicaciones asociadas con las enfermedades cardiovasculares.

Los seis medicamentos que integran el nuevo listado

En paralelo con la aprobación del plan, el Gobierno nacional actualizó la nómina de medicamentos esenciales destinados a la prevención y el tratamiento de enfermedades vasculares en los centros públicos de atención primaria.

El nuevo listado está integrado por seis principios activos: aspirina, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina.

La aspirina se utiliza en determinadas situaciones clínicas para prevenir eventos cardiovasculares, mientras que la atorvastatina y la rosuvastatina permiten reducir los niveles de colesterol y controlar el riesgo asociado con alteraciones de los lípidos en sangre.

Por su parte, el candesartán, la hidroclorotiazida y el ramipril forman parte de los tratamientos utilizados para controlar la presión arterial y abordar otras condiciones cardiovasculares, de acuerdo con las indicaciones médicas correspondientes.

La resolución establece que esta nómina tendrá carácter orientativo y funcionará como referencia para los procesos de adquisición centralizada, planificación logística y provisión de medicamentos destinados a los establecimientos públicos del primer nivel de atención.

Sin embargo, la actualización no implica que los seis productos estén disponibles de manera inmediata en todos los centros sanitarios ni constituye, por sí misma, el anuncio de una nueva distribución de medicamentos.

El programa se financiará con recursos ya asignados

Otro aspecto relevante de la resolución es que la implementación del Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030 no requerirá partidas presupuestarias adicionales.

Según establece la normativa, las acciones previstas deberán financiarse mediante los créditos presupuestarios que ya tienen asignados las áreas intervinientes del Ministerio de Salud.

La coordinación técnica estará a cargo de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles, mientras que la Secretaría de Gestión Sanitaria tendrá facultades para dictar disposiciones complementarias que permitan desarrollar las distintas etapas del programa.

La actualización de los medicamentos esenciales también servirá como referencia para la organización de compras y distribución en los efectores públicos de atención primaria de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De esta manera, el Gobierno nacional busca establecer criterios comunes para abordar las enfermedades cardiovasculares, aunque cada jurisdicción conservará sus responsabilidades en la organización y prestación de los servicios de salud.