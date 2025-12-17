Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este miércoles. En el Siempre Sale hubo ocho ganadores, uno de Entre Ríos.

17 de diciembre 2025 · 22:00hs
Nuevamente los pozos millonarios  del Quini 6 quedaron vacantes. 

Nuevamente los pozos millonarios  del Quini 6 quedaron vacantes. 

En el sorteo que se realizó en la noche de este miércoles, ningún apostador se adjudicó los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo ocho ganadores (uno de Entre Ríos) y cada uno se hizo acreedor de $33.825.270,94.

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 12-36-45-32-17-14. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $3.184.649.906.

No hubo ganadores en los pozos más importantes del Quini 6.

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Un apostador acertó en la modalidad La Segunda del Quini 6. 

Quini 6: un apostador acertó en La Segunda

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 30-00-18-31-25-45. Tampoco hubo ganadores aquí y el próximo sorteo habrá en juego $650.000.000.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 20-38-03-25-29-19. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $1.061.677.673.

Por último, en el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 14-39-08-35-32-31. Hubo ocho ganadores y cada uno se lleva $33.825.270,94. Uno de los afortunados es de Entre Ríos.

Quini 6 Pozos millonarios vacantes Siempre Sale
