Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en la noche de este miércoles. En el Siempre Sale, siete apostadores ganaron más de $52 millones.

En el sorteo del Quini 6, los pozos millonarios quedaron vacantes.

En la noche de este miércoles hubo un nuevo sorteo del Quini 6 y las pozos millonarios quedaron vacantes. En tanto que en la modalidad Siempre Sale, hubo siete con cinco aciertos y cada uno ganó $52.059.996.

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el sorteo del domingo habrá en juego $9.100 millones.

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 09-01-24-37-23-32. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $2.469.571.272.

En el caso de La Segunda, en tanto, los números favorecidos fueron 44-43-23-05-08-13. Tampoco hubo ganadores en esta modalidad y el próximo domingo habrá en juego $1.100.000.000.

En La Revancha, en tanto, salieron el 04-30-37-10-25-06. El pozo quedó también vacante, por lo tanto, el domingo se sortearán $3.625.515.763.

Por último, en el Siempre Sale, salieron: 01-43-14-41-18-44. Aquí hubo siete ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $52.059.996.