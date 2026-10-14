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Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en la noche de este miércoles. En el Siempre Sale, siete apostadores ganaron más de $52 millones.

14 de octubre 2026 · 22:02hs
En el sorteo del Quini 6

En el sorteo del Quini 6, los pozos millonarios quedaron vacantes. 

En la noche de este miércoles hubo un nuevo sorteo del Quini 6 y las pozos millonarios quedaron vacantes. En tanto que en la modalidad Siempre Sale, hubo siete con cinco aciertos y cada uno ganó $52.059.996.

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el sorteo del domingo habrá en juego $9.100 millones.

LEER MÁS: Quini 6: dos ganadores se repartieron el premio millonario de La Segunda

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 09-01-24-37-23-32. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $2.469.571.272.

En el caso de La Segunda, en tanto, los números favorecidos fueron 44-43-23-05-08-13. Tampoco hubo ganadores en esta modalidad y el próximo domingo habrá en juego $1.100.000.000.

En La Revancha, en tanto, salieron el 04-30-37-10-25-06. El pozo quedó también vacante, por lo tanto, el domingo se sortearán $3.625.515.763.

Por último, en el Siempre Sale, salieron: 01-43-14-41-18-44. Aquí hubo siete ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $52.059.996.

Quini 6 Pozos millonarios vacantes Siempre Sale
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