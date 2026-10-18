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Un cura murió aplastado por una cruz en Ecuador

El incidente ocurrió durante la celebración religiosa, en Ecuador, que se transmitía en vivo. El cura murió al instante.

18 de octubre 2026 · 19:05hs
Un cura murió aplastado por una cruz en Ecuador

Un cura murió aplastado por una cruz en Ecuador

El sacerdote Patricio Sánchez Molinari falleció la noche del sábado 17 de octubre de 2026, después de que una cruz cayera sobre él mientras celebraba una misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el sur de Guayaquil, Costa del Ecuador.

El incidente ocurrió durante la celebración religiosa, que se transmitía en vivo. Mientras uno de los creyentes intervenía durante las peticiones, el crucifijo se desprendió de la pared y cayó sobre Sánchez, que se encontraba en el altar. El religioso perdió la vida en ese instante.

¿Quién era Patricio Sánchez Molinari?

Patricio Sánchez Molinari se desempeñaba como párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde cumplía sus funciones sacerdotales.

El 16 de octubre había cumplido un año más como presbítero. La Arquidiócesis de Guayaquil señaló en un comunicado que Sánchez era miembro de la Congregación del Santísimo Redentor y estaba a cargo de la parroquia, perteneciente a la Vicaría Centro.

Sánchez pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor

El sacerdote formaba parte de la Congregación del Santísimo Redentor. De acuerdo con el portal de Misioneros Redentoristas, esta utiliza la abreviación C.SS.R., siglas con las que se identifica a sus integrantes y que también acompañaban el nombre de Sánchez.

La congregación religiosa católica fue fundada en 1732 por San Alfonso María de Ligorio, en Italia. Según la información proporcionada por los Misioneros Redentoristas, su misión se centra en predicar el Evangelio a las personas más pobres y abandonadas.

Los misioneros Redentoristas llegaron a Ecuador en 1870 y su comunidad ha enfocado su trabajo de evangelización en personas vulnerables de la Costa, Sierra y Amazonía.

Fieles recuerdan al sacerdote tras su fallecimiento

El fallecimiento de Patricio Sánchez Molinari generó reacciones entre personas que lo conocieron. En el mensaje mediante el cual la Arquidiócesis confirmó su muerte, fieles dejaron comentarios recordando diferentes aspectos del sacerdote.

Entre ellos, señalaron que sabía acercarse a los jóvenes y que colaboraba con instituciones educativas. También lo recordaron como alguien preocupado por la salud de los creyentes.

Además, evocaron una expresión que utilizaba durante las misas: “cómo se han portado los papitos”, una frase que, según esos comentarios, hacía reír y reflexionar a los asistentes.

Ecuador Cura sacerdote Iglesia
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