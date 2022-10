ONU: niños cree que el cambio climático amenaza su futuro

En ese sentido, Pedernera destacó que los resultados del informe servirán como insumo para "trabajar nuestra próxima Observación General, que va a ser la interpretación de la Convención sobre este asunto, y para hacerlo recurrimos a realizar estas consultas".

Según el sondeo, que estuvo dirigido a jóvenes de 12 a 17 años pero en el que también participaron niños más pequeños con el apoyo de un adulto, el 88% manifestó que "el cambio climático y los daños medioambientales amenazan a las futuras generaciones de niños y niñas".

Mientras que el 67% respondió que "los daños medioambientales afectan a algunos niños y niñas más que a otros, como los que viven en ciertas partes del mundo, los que viven en islas pequeñas y los que dependen de la naturaleza".

En este sentido, menos de la mitad de los encuestados (41%) afirmó que "puede acceder a la ayuda si sus derechos se ven afectados por el daño medioambiental o el cambio climático".

cambio climático.jpg

A su vez, el informe advirtió que los resultados pueden tener "una limitación derivada del acceso de las niñas y niños a Internet".

En tanto, Pedernera percibió que "de la región de América Latina y el Caribe los aportes a las consultas en línea no han sido muchos, y me preocupaba que la región no estuviera presente marcando un tema super importante para la vida de la niñez".

Por último, en el apartado que incluye las principales demandas de los niños y niñas a los adultos se encuentra el acceso a "un entorno limpio y saludable, ser escuchados y tomados en serio y desempeñar un papel en la acción medioambiental".

Asimismo, incluyeron la importancia de llevar a cabo "acciones claras y transparentes de los gobiernos, las empresas y todos los adultos, la cooperación entre países y regiones del mundo y la sensibilización y educación medioambiental, junto con espacios para compartir sus ideas sobre posibles soluciones".