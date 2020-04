Italia ya tiene un plan para salir de la cuarentena

Pasados dos meses de la explosión del brote de coronavirus en Italia, el Gobierno de ese país anunció hoy la ansiada "fase 2" para el desconfinamiento, que entrará en vigor el 4 de mayo, es decir, dentro de dos lunes. A partir de entonces, la mayoría de empresas, entre ellas la construcción, el comercio mayorista y la industria manufacturera, podrán retomar sus actividades y se reabrirán los parques y jardines. Las visitas a familiares estarán autorizadas, aunque pequeños grupos y no se permitirán las reuniones sociales.

El 18 de mayo, los museos y las exposiciones podrán reabrir. Además, el Gobierno permitirá los funerales de grupos de hasta 15 personas, según explicó el primer ministro, Giuseppe Conte, en rueda de prensa.

Los bares, restaurantes, peluquerías y actividades de ocio como la liga de fútbol seguirán inactivos al menos hasta el 1 de junio, pero se podrá comprar comida para llevar a partir del 4 de mayo. Todas las actividades que se realicen llevarán implícita la normativa de mantener la distancia social de al menos un metro y la recomendación de llevar tapabocas, que serán exigibles en lugares interiores. De hecho, el Ejecutivo fijó un precio máximo para la venta de estas mascarillas y pretende suprimirle el IVA.

Con 197.675 casos de coronavirus confirmados (2.324 en las últimas 24 horas), 26.644 muertes (el menor incremento diario desde el 14 de marzo) y 64.928 pacientes recuperados, los italianos podrán salir a hacer deporte, pero siempre respetando las medidas de seguridad y no podrán salir de casa si tienen fiebre superior a 37,5 grados.

De a poco

La cuarentena no se terminará, puesto que las personas no podrán mudarse de región y el Ejecutivo no planea retomar la actividad docente hasta septiembre. Sí estarán autorizados los desplazamientos dentro de las regiones, siempre y cuando esté justificado por motivos laborales, sanitarios o de necesidad.

El primer ministro insistió en que el inicio de esta etapa será fundamental para que la gente sea consciente de la importancia de la pandemia y evite los contactos para no enfermar. "Obviamente, conviviremos con el virus y debemos adoptar las precauciones", ha asegurado Conte, que ha advertido de la probabilidad de que aumenten los contagios en algunas regiones.

Para impulsar la economía, las autoridades están preparando un nuevo decreto de hasta 55.000 millones de euros con iniciativas de apoyo a trabajadores autónomos, empresas, familias y sectores más golpeados, agregó Conte.