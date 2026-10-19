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Francia decretó toques de queda parciales tras la ola de disturbios

La postura adoptada en Francia busca contener el desborde generado al margen de las masivas movilizaciones.

19 de octubre 2026 · 14:55hs
Francia decretó toques de queda parciales tras la ola de disturbios

Francia decretó toques de queda parciales tras la ola de disturbios

Tras la violencia en las calles que provocó desmanes y saqueos en los principales centros urbanos de Francia durante el fin de semana, el primer ministro Sébastien Lecornu resolvió la imposición de toques de queda de carácter parcial a partir de la jornada nocturna de este lunes.

La disposición gubernamental se conoció tras el cierre de un comité de crisis encabezado por el jefe de gobierno francés, quien instruyó a los prefectos de cada departamento para que articulen los perímetros de exclusión horaria junto a las autoridades comunales: “Pedí a los prefectos decretar varios toques de queda parciales”.

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Medidas

La postura adoptada por la gestión de Macron busca contener el desborde generado al margen de las masivas movilizaciones contra el incremento en el costo de vida. Si bien las protestas tuvieron un eje reivindicativo pacífico, grupos radicalizados protagonizaron incidentes tanto el sábado como en las últimas horas del domingo, con incendios de barricadas, destrozos en la vía pública e irrupciones en locales comerciales.

En ese marco, algunas jurisdicciones ya comenzaron a aplicar límites en las calles: en Marsella rige la prohibición de efectuar concentraciones públicas entre las 12:00 y las 20:00 en la jornada del lunes, mientras que en la localidad de Denain, próxima al límite fronterizo con Bélgica, ya entró en vigencia una veda nocturna de circulación que se extenderá hasta el próximo domingo.

Por su parte, el presidente Emmanuel Macron reconoció públicamente grietas en la respuesta policial durante los episodios del fin de semana e insto a diseñar "nuevos modos operativos" orientados a "poner fin a los fenómenos de barricadas y saqueos".

Francia toque de queda Manifestación
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