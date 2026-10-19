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Estados Unidos quiere cerrar el comité de la ONU donde la Argentina reclama por Malvinas

Por pedido de su presidente, Donald Trump, quien había mencionado recientemente su apoyo al país sudamericano en el reclamo por las Islas Malvinas.

19 de octubre 2026 · 13:09hs
Estados Unidos quiere cerrar el comité de la ONU donde la Argentina reclama por Malvinas

Estados Unidos pidió poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C-24), uno de los principales ámbitos multilaterales utilizados por Argentina para mantener activo su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, informaron medios internacionales.

La propuesta fue formulada el 15 de octubre ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General, donde Washington cuestionó los costos del organismo y sostuvo que había dejado atrás el propósito para el que fue creado, según diferentes medios consultados por la Agencia Noticias Argentinas.

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La posición estadounidense fue registrada oficialmente por Naciones Unidas durante una sesión en la que la Cuarta Comisión aprobó más de veinte proyectos vinculados con descolonización.

En ese marco, la representación norteamericana reclamó terminar con el mandato del C-24 y describió algunas de sus actividades como un desperdicio de recursos.

Consecuencia directa

El planteo tiene una consecuencia directa para la Argentina porque la Cuestión Malvinas es examinada todos los años por ese Comité.

Estados Unidos, por boca de su presidente Donald Trump, había mencionado su apoyo a la Argentina en el reclamo por las Islas Malvinas, lo que motivó al Gobierno nacional a reimpulsar los históricos reclamos.

Estados Unidos quiere cerrar el comit&eacute; de la ONU donde la Argentina reclama por Malvinas

Estados Unidos quiere cerrar el comité de la ONU donde la Argentina reclama por Malvinas

Desde 1989, el C-24 constituye el principal escenario específico dentro de Naciones Unidas donde Buenos Aires expone su posición y obtiene resoluciones que reconocen la existencia de la disputa de soberanía y reclaman a la Argentina y Reino Unido reanudar las negociaciones.

Estados Unidos ONU Argentina Malvinas
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