Brasil: declararon brote de gastroenterocolitis en playas

Medios brasileños también informaron que se detectaron casos en el estado de Santa Catarina, donde están las playas más visitadas por los argentinos, entre ellas las de Florianópolis. Sin embargo, las autoridades catarinenses no declararon alerta.

Las autoridades sanitarias de Brasil dan recomendaciones ante el brote

brote gastroenterocolitis brasil (1).jpg Alarma en Brasil: declararon brote de gastroenterocolitis en las playas

“En este momento, consideramos utilizar el término brote para definir la situación en Guarujá”, dijo Alessandra Lucchesi, directora técnica de la División de Enfermedades Transmitidas por Agua y Alimentos de la Secretaría de Salud, durante una entrevista con Agencia Brasil.

La funcionaria explicó a la agencia de noticias que restaban confirmar algunos datos con el municipio “para comprender el alcance del brote y si cubre toda la ciudad o solo algunos barrios específicos” y ratificó que están monitoreando también los servicios de atención en Playa Grande. “Es otro municipio que ha mostrado un aumento en el número de casos de gastroenteritis, pero la información aún está siendo investigada por ese municipio para saber si hay un brote o no”, planteó.

Como en los últimos veranos, las recomendaciones siguen siendo no consumir alimentos de los que no se conoce forma de preparación o procedencia, no beber agua corriente, extremar las medidas de higiene (en especial, el lavado de manos) y no demorar la consulta si aparecen síntomas graves. Las autoridades sanitarias aconsejan, también, que los turistas estén atentos a las alertas locales para reducir riesgos.

En enero de 2023 se declaró un brote de diarrea en Florianópolis. En ese caso tuvo que ver con el colapso de los sistemas cloacales.