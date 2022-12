Bangladesh estalló con la victoria de la Selección Argentina

FESTEJOS EN BANGLADESH ARGENTINA CAMPEÓN.jpg

"No sé por qué estoy llorando, pero es por él", dijo Nafium, un aficionado a Lionel Messi de 18 años. Los fanáticos estallaron en vítores al ver al capitán de la selección abrir el marcador con un penal. Al anotar Ángel Di María el segundo gol, la multitud duplicó la locura.

CÓMO VIVIERON LOS BANGLADESÍES EL ÚLTIMO PENAL DE ARGENTINA

No obstante, la alegría se convirtió en tensión cuando el conjunto francés igualó 3-3 a la Scaloneta. Los cánticos se transformaron en un silencio sepulcral que se intensificó cuando llegó la definición por penales. Cuando Gonzalo Montiel pateó el penal definitivo, el público estalló. "¡Sentí que me iba a dar un infarto! Aunque estaba confiado... sabía que iban a ganar la Copa. Messi no se merecía la Copa, la Copa se merecía a Messi", indicó Aneek, un bangladesí de 25 años que vio la final en el pueblo de Pirojpur. Tras la consagración del equipo dirigido por Lionel Scaloni, el pueblo bangladesí compartió su alegría con caravanas de motocicletas, banderas argentinas y un show de fuegos artificiales.