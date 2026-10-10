Conmoción en Concordia: hallaron sin vida al joven Marcos Almada en el Parque San Carlos

El cuerpo fue localizado pasadas las 11 de la mañana de este sábado en un sector de vegetación debajo del Castillo San Carlos de Concordia tras un operativo

Este sábado 10 de octubre, pasadas las 11 de la mañana, fue encontrado el cuerpo sin vida de Marcos Almada en Concordia. El joven se encontraba desaparecido desde el pasado lunes 5 de octubre, cuando se retiró de su domicilio y no se volvió a tener información sobre su paradero.

El hallazgo se produjo durante un nuevo operativo de rastrillaje desplegado por la Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios y la Prefectura Naval Argentina en la zona del Parque San Carlos.

El cuerpo fue hallado en el interior del predio, específicamente en un área de vegetación ubicada debajo del Castillo San Carlos y de manera lindera a la calle perimetral que recorre el interior del parque.

Las claves que orientaron la localización

La búsqueda en el Parque San Carlos se intensificó tras detectarse en las cámaras de seguridad el ingreso de Marcos Almada al predio. Asimismo, durante la jornada del viernes, los perros de la Sección Canes de la Policía de Entre Ríos marcaron un sector dentro del parque, lo cual resultó determinante para orientar los rastrillajes de los efectivos hasta el lugar del hallazgo.